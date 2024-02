«Si como dice Javier Cercas, en el corazón de toda novela hay una pregunta, la mía es por qué Alejandro no quería regresar a casa». Alfonso Goizueta (Madrid, 1999), finalista del premio «Planeta» 2023 con «La sangre del padre», dejó ayer claro en el Club Prensa Asturiana que el mundo clásico puede ser sumamente atractivo para construir historias en el siglo XXI.

«En el siglo IV, Alejandro Magno deja un mundo que empieza a mirarse e interrogarse, fue el primero que reflexionó de ese modo sobre la condición humana, algo que hasta ese momento sus predecesores no habían hecho». Goizueta, doctor en Relaciones Internacionales por el King’s College de Londres y licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por la misma universidad, escribió la novela en los pubs de Londres a los que se escapaba entre clases, «porque sin una cerveza no se puede escribir», tal como bromeó ayer. Siempre escribe a mano. «Es como más cómodo me siento, puedo ir subrayando o haciendo correcciones», señaló el escritor, que con 24 años ya lleva cuatro libros publicados y es el autor más joven en lograr la final del Planeta.

Alejandro Magno según Alfonso Goizueta no es para nada el rey megalómano con el que muchas veces se identifica al héroe macedonio, producto de una infancia difícil. «Alejandro se cría una familia tóxica. Su madre, Olimpia, le habla mal de Filipo, el padre, que tiene otras esposas, y más hijos con los que repartir herencias y corona. Es replicar en el plano personal la situación política», relató el autor, a quien acompañó la escritora ovetense Luisa Navia-Osorio, que destacó la familiaridad con la que Goizueta aborda la figura del monarca. «Olimpia defiende el legado de su hijo y se enfrentar a las otras esposas. En el siglo IV la mujer esta muy orillada, pero tenía la astucia de sobrevivir con el cuchillo entre los dientes», señaló el escritor, doctorado con una tesis sobre la influencia británica en el comercio de esclavos en Cuba. «Me identifico con Alejandro en la edad. Empecé la novela con 20 años y la acabé con 23. El Alejandro que se encuentra el lector discute cosas que todos hemos discutido alguna vez. La empatía con Alejandro existe», remarcó.

Cuando Alfonso Goizueta defendió su tesis en Londres el pasado 5 de octubre, casi se le había olvidado que en abril había enviado un manuscrito de la novela al galardón más prestigioso de la literatura española. «Cuando me llamó mi agente y me dijo que estaba entre los finalistas fue una gran sorpresa». «La noche del Planeta es de infarto, se van conociendo las votaciones mientras estás cenando. Eso genera mucha tensión; yo creo que fui el borde de la mesa. No podía concentrarme en conversar ni en comer », señaló. «En el plano literario siempre me ha gustado la Grecia Antigua, pero mi ámbito son las relaciones internacionales modernas. El mundo clásico fue una forma de evadirme», aseguró el escritor. A los 17 años leyó «Cien años de soledad, el libro que mas le ha marcado, el que le hizo dedicarse a escribir. «Alfonso Goizueta es un heleno en estos tiempos bárbaros», dijo Luisa Navia-Osorio. A Goizueta le gustó el símil. «Es una de las mejores cosas que me han dicho nunca».

