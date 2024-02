Generaciones enteras de alumnos y exalumnos del colegio Santo Domingo lloran desde ayer la pérdida de José María Pérez Feito, el profesor de los Dominicos al que todos conocían como Chema Feito. El fallecido, muy conocido en Oviedo por compaginar la docencia con sus crónicas deportivas en la radio y en diferentes medios escritos, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, falleció ayer a los 66 años de edad cogiendo por sorpresa a quienes le querían. Todos los que conocían a Chema Feito coinciden a la hora de señalar que el "profe", un hombre totalmente "volcado con la familia dominica", era además un "maestro" de la vida.

Chema Feito llevaba toda la vida ligado al colegio de los Dominicos de Oviedo. Entró de alumno en el centro cuando tenía once años y jamás se desvinculó de una institución que siempre llevó por bandera. "Fue alumno mío y desde entonces siempre nos llevamos muy bien. Al acabar en el colegio estudió Magisterio y nada más terminar la carrera ya volvió con nosotros para ser profesor en primaria", explica el padre José Luis Álvarez Valdés, que además de ser compañero del fallecido durante muchos años también mantenía una estrecha amistad con él. "La noticia me ha impactado mucho porque le tenía un cariño especial. Salíamos juntos a caminar y durante esos paseos pude comprobar muchas veces que era una persona a la que todo el mundo quería. Le paraba gente de todas las edades y tenía amigos en todas partes", afirma el padre Valdés.

El dominico destaca sobre todo el "compañerismo" de Chema Feito, que entre otras muchas cosas fue fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Santo Domingo, un colectivo del que actualmente era vicepresidente. "Estaba orgulloso de pertenecer los Dominicos de Oviedo y presumía de ello siempre que podía. Además, luchaba mucho por mantener vivo ese espíritu de comunidad, decía que la familia dominica era su familia y que lo iba a ser durante toda su vida", recuerda la periodista Carmen Mateo, que primero fue alumna del fallecido y después se convirtió en una gran amiga suya. "Era imposible no quererlo, además de ser todo un maestro era un buen paisano con todas las letras. Lo vamos a llorar los que fuimos sus alumnos hace muchos años y también nuestros hijos, que lo tuvieron como profesor hasta hace poco", añade Mateo.

Chema Feito era capaz de conquistar a los demás con su "optimismo" y su forma de disfrutar la vida. "Siempre decía que había que aprovechar la vida", dice Carmen Mateo, que también destaca su empeño por mantener viva la asociación de antiguos alumnos. "Él era el que lo organizaba todo, el que se encargaba de la lotería de Navidad, el que estaba pendiente de todo el mundo... Cuando organizaba una cena o una comida era capaz de juntar a exalumnos de casi noventa años con chavales de veinte. Era una persona fenomenal y lo vamos a echar mucho de menos", dice emocionada Carmen Mateo.

Otro de los que ayer estaba afectado por el fallecimiento de Chema Feito es su primo carnal, Ventura Fernández, que compartió muchas vivencias con el fallecido, sobre todo cuando eran más jóvenes. "Yo soy de Biescas (Valdés) y vine a vivir una temporada con mis tíos y con él a Ventanielles, cuando estábamos los dos estudiando en la Universidad. Me acuerdo que de aquella él tenía un Mini y que íbamos mucho a Navia y a Luarca con su coche. Le gustaba mucho la música, sobre todo ‘Pink Floid’, tenía muchos discos de ellos", explica Fernández. "Era una muy buena persona y estaba totalmente volcado con el colegio de los Dominicos, es una gran pérdida", añade.

El hijo de Ventura Fernández, José María Ventura, que es ahijado del fallecido, recuerda a su padrino siempre ligado al hockey. "Yo jugué en el Cibeles y él siempre estaba sacando fotos y haciendo crónicas. También se encargaba de organizar las cenas de los veteranos del equipo", dice. "Como padrino era también muy bueno, siempre me apoyó en todo. De hecho a mí me llaman Chema por él", añade. La pasión por el hockey –ese deporte tan de los Dominicos– le llevó a ser uno de los cuatro autores del libro "Regios patines. Historia del C.P. Cibeles de Oviedo". Por otro lado, a lo largo de su carrera como reportero, Chema Feito colaboró con LA NUEVA ESPAÑA, el "Correo de Asturias", "Diario 16", la "Hoja del Lunes", "El Mundo Deportivo" o las agencias "Mencheta" y "Opta Sport". No obstante, la mayor parte de sus crónicas deportivas, se escucharon a través de las ondas de Radio Asturias.

El funeral por Chema Feito se celebra hoy, a las 17.00 horas, en la iglesia de los Dominicos.