Las alegaciones al convenio de La Vega piden más protección al patrimonio de la fábrica

Quedan solo dos días para que finalice el plazo para presentar alegaciones al convenio de La Vega, tras su aprobación inicial en el último Pleno municipal del año, y la mayoría de colectivos e instituciones que anunciaron que plantearían reparos al acuerdo entre la administración local, nacional y regional para despejar el futuro de los terrenos ya han presentado sus objeciones. Entre los más destacados, el Colegio de Arquitectos de Asturias, el colectivo Salvemos la Vega o el exalcalde de Oviedo Wenceslao López coinciden en sus exposiciones en la necesidad de que el texto del acuerdo garantice de una forma más precisa y con mayor firmeza la conservación del patrimonio industrial de la fábrica.

Dentro de las cuestiones generales señaladas en la mayoría de las alegaciones está la confusión que existe entre el convenio urbanístico, el de planeamiento y el de contraprestaciones, pues el convenio no es una ordenación de los terrenos, pero la forma en que se exponen los acuerdos parece atribuirse estas competencias que deberían desarrollarse a posteriori.

En ese sentido, el Colegio de Arquitectos destaca que pese a que se recoge la posibilidad de que la edificabilidad se complete fuera de La Vega, no se limita la construcción de viviendas dentro del ámbito, que ellos sugieren que se rebaje en lo posible.

El exalcalde Wenceslao López llama la atención sobre dos problemas. Uno, que la cláusula que permite a las partes modificar los compromisos si no se cumplen las previsiones urbanísticas "hace pensar", denuncia, "que las alegaciones al convenio serán todas rechazadas y que los trámites de información y participación ciudadana obligados no facilitarán ninguna modificación sustancial". También destaca el exalcalde que la descontaminación de los terrenos que Defensa da por realizada no es tal, ya que, señala, Medio Ambiente rechazó ese informe en 2017.

Por otra parte, el colectivo Salvemos La Vega, que rechaza todo el convenio y exige su retirada, presentó ayer sus alegaciones respaldado por mil firmas.