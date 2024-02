Estudiantes de FP de Informática reclaman poder realizar las prácticas teletrabajando

Alumnos de los ciclos de grado superior de FP (Formación Profesional) de Desarrollo de aplicaciones web y de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma demandan a la Consejería de Educación que les permita poder realizar las prácticas en empresas teletrabajando. Este curso la opción de cubrir "ese periodo de FCT (Formación en centros de trabajo) en remoto no está permitida", afirma Miguel Ángel Sánchez, estudiante del IES Monte Naranco.

Eso motiva que los estudiantes reclamen que se dé una solución rápida ya que la fecha tope para iniciarlas es el próximo 10 de abril. Los alumnos de estos ciclos formativos de grado superior tienen que cubrir 380 horas obligatorias de prácticas en empresas. Esta situación afecta a siete centros, dos de ellos ubicados en Oviedo y dos en Gijón, a los que se unen otros de Avilés, Mieres, Sotrondio y Pola de Lena. En ellos se imparten las modalidades presenciales y a distancia.

"La normativa actual no contempla que se puedan realizar esas horas teletrabajando aunque sí se podrá hacer en el próximo curso", señala el alumno del ciclo de Desarrollo de aplicaciones web del IES Monte Naranco. Hace hincapié en que "ese periodo, en el que los alumnos vamos a las empresas y ponemos en práctica todos los conocimientos recibidos durante la formación, es para nosotros, la mejor oportunidad para que las empresas nos conozcan y conseguir así introducirnos en el mercado laboral de este sector, el cual tiene mucha demanda" aunque, dice, "de perfiles con cierta experiencia".

El problema que les traslada la Consejería de Educación es que el "seguro escolar", explica Miguel Ángel Sánchez, "no nos cubriría en caso de tener un accidente laboral en casa, solo nos cubre en los centros de trabajo de las empresas y en el centro educativo". Pero la mayoría de las empresas de este sector "trabajan en remoto casi todos los días de la semana". Incluso algunas de ellas, asevera el alumno del IES Monte Naranco, "no tienen sede física o en la sede no hay nadie".

De las empresas que pueden ofrecer la posibilidad de realizar las prácticas de forma presencial, muchas de ellas no tienen al equipo trabajando en la sede la mayor parte de los días. Otro de los problemas que genera el rechazo por parte de la Consejería a realizar esa formación en remoto es que los estudiantes, remarca el alumno, "nos veríamos forzados a ir mucha cantidad de alumnos a las pocas empresas que quedasen, generándole a estas un inconveniente, puesto que no nos podrían tutorizar como es debido y, al finalizar este periodo de prácticas, la mayoría de estudiantes se quedarían sin esa primera oportunidad laboral".

Desde el IES Monte Naranco se propuso a Educación una alternativa, que las prácticas se hiciesen en remoto en el centro educativo ya que el seguro sí cubriría a los estudiantes en esa ubicación. Aunque la respuesta ha sido negativa está previsto que responsables de la Consejería mantengan una reunión en unos días con representantes del centro educativo. Sánchez pide que se tenga en cuenta que con estas condiciones "la lista de empresas a las que puedes ir se va mermando".

En este sector, desde la pandemia se ha incrementado el porcentaje de empresas que recurren al teletrabajo. Y es una circunstancia que se da más, sostiene Sánchez, en aquellas que "tienen un mayor compromiso de contratación". El alumno de IES Monte Naranco ha contactado con estudiantes de otros centros para analizar la situación.

Este problema ya no se planteará el próximo curso ya que habrá un cambio en la normativa coincidiendo con los cambios en la FP dual. Se contemplará entonces la realización de prácticas en remoto. Para este curso, según relata Miguel Ángel Sánchez, se necesita una solución. Y con cierta urgencia ya que hay una fecha tope para empezar con las 380 horas de formación en las empresas. Son los profesores de los centros en los que se imparten estos ciclos de grado superior los que contactan con las empresas para analizar la posibilidad de que los estudiantes realicen allí las prácticas.