Así se preparó el "caracachopo" que Broncano se zampó en directo: un conocido ovetense la lía en La Resistencia

No las tenía todas consigo el pasado lunes el comunicador David Broncano cuando en su programa "La Resistencia" recibió una nota que rezaba “Broncano, caracachopo”. “Vaya, pensaba que era algo bonito, pero lo abro y pone aquí: 'Broncano caracachopo'”, decía mientras miraba fijamente a quien se lo había llevado. Y este no era otro que el hostelero ovetense Juanjo Cima, quien, al frente de sus establecimientos Las tablas del Campillín, en Oviedo, y La Taberna Asturiana, en Gijón, es conocido por el gran número de premios que ha logrado, a nivel regional y nacional, con sus creaciones de cachopo.

En concreto, suma 17 en total y, entre ellos, por citar algunos, el del mejor cachopo de Asturias elaborado con ternera asturiana IGP y el mejor cachopo de Asturias 219 con “Pozu Cachopu”. “Era la segunda vez que iba al programa de Broncano, la primera fue hace dos años. Hice un cachopo con su cara porque la gente siempre le regala cosas de todo tipo y buscaba algo personal y original, ¿y qué mejor que un cachopo con su cara?”, señaló a LA NUEVA ESPAÑA el hostelero.

Cuando Broncano abrió el envoltorio que acompañaba al sobre, no daba crédito: era un cachopo pero, además ¡con su cara!. Su sorpresa fue enorme y, además, recibida con un gran aplauso del público asistente al famoso programa emitido por Movistar. No dejando de sonreir, dijo Broncano: "¡Vaya cara me has puesto, parezco un Quasimodo¡; pero claro, es que lo has hecho con el cachopo!", exclamaba mientras los presentes le animaban a darle un mordisco. Y así lo hizo sin dudarlo, con el consiguiente nuevo aplauso de los allí presentes.

Así se preparó el "carachopo" de Broncano

“Le hice la cara con trocitos de carne, los ojos, las cejas, la nariz; y luego le puse tinte de calamar, como al cachopo minero, para el pelo y la barba. Lo hice en Oviedo y me fui en tren a Madrid. Eso sí, antes de acceder a la sala fui a un restaurante que había al lado a ver si me lo podían freir porque claro, no se lo iba a regalar crudo. Cuando lo cogió, ya llevada dos horas frito, pero le prestó igual. Tenía el relleno tradicional de jamón y queso”, explica Cima, que, además, intervino en el programa desde la “piscina de bolas”, el lugar más codiciado por el público que acude al programa y quiere dar la nota.

“Antes de que empiece, los que queremos intervenir interactuamos con el público para que elija quién estará ahí; me votaron en dos ocasiones y ahí estuvo mi oportunidad”, explica el hostelero, que llegó a subir al escenario con el famoso presentador, que estaba muerto de risa con el regalo de su particular cachopo.

Broncano y Cima establecieron una conversación en torno al cachopo, donde este último le pedía a Broncano que le ayudara a buscar “su princesa del cachopo”. “Llegó tu momento, Juanjo, para buscar a tu princesa del cachopo”, a lo que el hostelero le siguió la broma y, haciendo un poco de comedia, como él recuerda, dijo: “Querida muchacha, si me estás viendo ahora mismo, ya no soy un chaval; bueno, por dentro sí, busco sinceridad, amor y diversión, así que vente pá Asturias y vivamos una vida llena de cachopos y de amor”. Más carcajadas y aplausos entre el público.

El "caracahopo" que Juanjo Cima regaló a David Broncano. / LNE

Hubo alusiones a Asturias, a la gastronomía y a la sidra. Especialmente le gustó a Broncano la frase que le dijo Cima: “Con cachopos y sidrina, nun fai falta gasolina”. Una versión de la construcción original, que en vez de cachopo habla de fabes.

El momento “caracachopo” tuvo un enorme seguimiento en redes sociales, tanto en X como en Instagram, a través de las cuentas oficiales del programa La Resistencia. “Parece que, hasta el momento, ha tenido unas 60.000 reproducciones en X y cerca de unos 8.400 'me gusta' en Instagram”, señaló el hostelero ovetense, que fue despedido por Broncano con una gran sonrisa y su agradecimiento. “Muchas gracias por el cachopo; Juanjo, eres un máquina”, le dijo el comunicador.