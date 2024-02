Toni Roldán: "Europa tiene que hacer algo, no solo España está en parálisis económica"

«Europa debe hacer algo, no solo España está en parálisis económica y tiene la misma renta per cápita que en 2005; los fondos ‘Next Generation’ han sido una oportunidad desaprovechada, no hemos dado ese gran salto en el cambio de modelo productivo y en Bruselas existe poco interés en que la unión monetaria se consolide». Antonio (Toni) Roldán, economista y político, director del centro de política económica de ESADE y profesor visitante en la London School of Economics, lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana, donde también mostró grandes dosis de preocupación ante la situación económica de España que, a su juicio, no acaba de remontar.

Lo hizo acompañado por Claudia Hupkau, profesora titular de economía en CUNEF Universidad, y Luis Miller, científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, dos de los autores del libro «España, un país posible», coordinado por Roldán y pensado como un manual de reformas «políticamente viables». Al coloquio, moderado por el abogado Ignacio Prendes, director de España Juntos Sumamos y exvicepresidente del Congreso de los Diputados, se sumó Elena Lasarte, profesora titular del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, y directora del REGIOlab.

Si en algo coincidieron todos fue en llamar la atención sobre las desigualdades que se acentúan en España, como consecuencia, entre otros aspectos, de una política fiscal que no logra redistribuir la riqueza de forma eficaz.

No es el único problema detectado por los académicos reunidos en el libro. «La reforma de las pensiones no aborda el problema esencial de la sostenibilidad de la deuda; en el apartado de universidades la reforma facilita la reducción de la precariedad pero no ha habido cambio sustancial para alcanzar la excelencia. La economía ha avanzado rápido y la política va más lenta», remarcó Roldán, que vaticinó cambios de escenario de la mano de novedades que llegarán en los próximos meses, «como la probable victoria de Trump en las elecciones americanas de noviembre que pueden provocar la salida de Estados Unidos de la OTAN». «Este libro lanza un mensaje positivo a favor de los acuerdos y el entendimiento», señaló Ignacio Prendes, excompañero de Roldán en el Congreso de los Diputados, cuando ambos tenían un escaño por «Ciudadanos».

«Cada vez vivimos en una mayor polarización ideológica. En realidad proponemos reformas que todo el mundo haría, como la de la Administración pública, por donde pasan muchos de los cambios necesarios en España», aseguró Luis Miller.

«En 1950, por cada 100 hombres trabajaban 50 mujeres, ahora la ratio llega a 90 sobre 100. La evolución es rápida, pero nos preocupa que en diez años esta convergencia se haya parado», indicó Claudia Hupkau. «Perdemos talento cuando las mujeres abandonan el mercado laboral o no eligen carreras STEM», lamentó la economista, que realizó su análisis desde la perspectiva de género.

«España es uno de los países más desiguales de la UE. Sufrimos un proceso de divergencia económica. La productividad aumenta fomentando la innovación», recalcó Elena Lasarte, que apeló a una reforma del sistema fiscal, a su modo de ver, «necesaria para acelerar el progreso».