María Dolores Gil, amor a primera vista por la pintura al pastel

La sevillana María Dolores Gil ha conseguido cultivar las dos grandes pasiones de su vida. Tras dedicarse durante 40 años a la enseñanza como profesora de Primaria, el título de "maestra" le ha llegado ahora en otro ámbito. Con el tiempo libre que permite la jubilación, ha desarrollado en los últimos años su otra vocación: el dibujo y en concreto, la técnica del pastel. Su labor artística ha sido reconocida en la séptima edición de la Bienal Internacional de Pintura al Pastel, que se celebra en Oviedo. Gil se ha convertido en la primera mujer que ostenta el título de "Maestra Pastelista" de la Asociación de Pastelistas Españoles (ASPAS). Para ella, se trata de "un premio que pone en valor a su arte" y supone "un honor" como mujer y pintora pastelista.

Aunque siempre intentó inculcarle a sus alumnos el gusto por el arte, no pasó a la práctica profesional hasta que dejó las aulas. Primero, comenzó con el óleo y las acuarelas, aunque una exposición en Sevilla lo cambió todo. "Fui a ver una muestra de pintura al pastel del siglo XIX y sentí amor a primera vista. Me quedé viendo un cuadro de una mujer amamantando a un niño y se me puso la piel de gallina", relata la artista. A partir de ahí, los paisajes, los retratos y el costumbrismo que caracterizan a esta técnica pasaron a formar parte de su día a día. Con los años, se convirtió en una de las pastelistas españolas de más relumbrón, presente en las últimas ediciones de la Bienal e incluso en China, donde llevó sus obras para promocionar la técnica en el país asiático.

Este tipo de pintura seca, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre el cuadro, ha sido muchas veces desprestigiado, pero cada vez cuenta con más adeptos. La exposición de 115 cuadros de 11 países que componen esta edición de la Bienal demuestra, según Gil, que el nivel "es cada vez más alto" con la técnica. El carbayón José del Riego, presidente de ASPAS, llamó a la sevillana para reclutarla cuando un grupo de asturianos fraguaba los inicios de la asociación pastelista. Una decisión que dice fue acertada con el paso del tiempo. "El trabajo de ASPAS ha conseguido que los nombres de España y de Oviedo suenen en todo el mundo. Los pastelistas han mejorado mucho en los últimos años", recalca.

Sobre el pastel, Gil destaca que es la técnica con la que se encuentra más a gusto, con la que mejor se expresa y la que le aporta una sensación más gratificante al terminar un cuadro. "Se pinta con las manos, por lo que siento que me introduzco en el cuadro. Me fundo con la obra de manera que todo lo que siento al pintarla, se queda descansando allí y cuando alguien la mira puede sentir lo mismo que yo al pintarla", enumera. Su padre también fue maestro y pintor y le inculcó el valor de los artistas, que están "tocados con una varita" para captar la belleza y transmitir sentimientos. Pese a ser la primera mujer que se convierte en "Maestra Pastelista", asegura que la técnica es bastante igualitaria en temas de género, con un número similar de autores y autoras en exposiciones como la Bienal.

En una muestra donde manda el retrato humano, el estilo de Gil es realista, con un especial gusto por el costumbrismo. Su fuente de inspiración es la vida cotidiana en Andalucía, con predilección por las telas y las texturas. "Para mi la naturaleza es bella de por sí misma: un atardecer, un jarrón, sus reflejos... la belleza esta ahí pero no la apreciamos". Los mantones son inseparables de su obra y desatan en ella una sensación de ternura, al tratarse de una prenda que no falta en su armario. La exposición de la Bienal, en la sala 9 del Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava, cuenta con dos obras de Gil. Los dos cuadros de la "Maestra Pastelista" se pueden visitar hasta el próximo sábado, en horario de mañana y tarde: de 11.30 a 14.00; y de 17.00 a 21.00 horas.