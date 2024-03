La estación de Uría, con varias goteras y pantallas apagadas

Los usuarios de la estación de Renfe, en Uría, se sorprendieron ayer con varias goteras en distintos puntos de la estación, por causa de las lluvias de los últimos días. Los operarios de la estación tuvieron que poner cubos en las dos plantas del recinto para contener el agua que caía. No es el único problema que tuvo la estación ayer domingo, un día en el que se registraron muchos viajeros en Oviedo. Algunas de las pantallas informativas que están ubicadas para ayudar a los viajeros no funcionaban y estaban apagadas, provocando confusión en los usuarios. Recientemente, hubo varias obras menores en la estación de Renfe, algunas en el techo. Adif, que es la responsable del mantenimiento, no explicó la razón de las goteras, aunque se espera que no vayan a más en los próximos días.