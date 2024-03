La chispa de Oviedo triunfa en las Fallas

La visita a Asturias de la fallera mayor de Valencia y las doce integrantes de su corte de honor para hacer de embajadoras de sus fiestas –declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO– no ha pasado desapercibida en la ciudad del Turia. La estancia de María Estela Arlandis y su comitiva en la región, un viaje organizado por el periódico "Levante-EMV", del mismo grupo editorial que este diario, ha quedado reflejada en 30 de las páginas del suplemento que edita anualmente la publicación valenciana con motivo de las fallas.

María Estela Arlandis y su corte de honor estuvieron en varios de los lugares emblemáticos de Asturias, como Covadonga o Cangas de Onís, pero hicieron una parada especial en Oviedo. Durante su estancia en la capital del Principado, las falleras se fotografiaron junto a los monumentos prerrománicos, visitaron el Teatro Campoamor, la Cámara Santa, el Museo de Bellas Artes y fueron recibidas en el Ayuntamiento por el alcalde del municipio, Alfredo Canteli. María Estela Arlandis se atrevió incluso a escanciar sidra y no quiso perder la oportunidad de hacerse una foto junto a la estatua de Mafalda en el Campo San Francisco. "Me moría de ganas de venir a Asturias y me está encantando", afirmó la fallera mayor el día que toda la comitiva incluyó en su periplo una visita a la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA.