Pablo Amargo ilustra 60 años de lecturas: Alfaguara conmemora su aniversario reeditando sus clásicos con los dibujos del ovetense

"No me gusta la ilustración literal, no ilustro lo que sucede sino lo que sugiere; esa es la clave de mi ilustración y la de las portadas, no una secuencia del libro sino todo el libro en una imagen. Leo y luego intento olvidarme de lo leído, para quedarme con lo esencial". Pablo Amargo (Oviedo, 1971) habla así del encargo en el que anda enfrascado. La editorial Alfaguara celebra su 60 aniversario y lo ha elegido para ilustrar las cubiertas de una serie conmemorativa, de reediciones de algunos de sus clásicos contemporáneos, títulos como "Todas las almas" de Javier Marías, "La carne" de Rosa Montero, "El pintor de batallas" de Arturo Pérez-Reverte, "Travesuras de la niña mala" de Vargas Llosa, "Rosa cándida" de Audur Ava Ólafsdóttir, "Distintas formas de mirar el agua" de Julio Llamazares, "Adiós muchachos" de Sergio Ramírez y "Las viudas de los jueves" de Claudia Piñeiro.

Una foto reciente de Pablo Amargo. / LNE

Esas son las novelas incluidas en la primera entrega de una serie que discurrirá durante todo un año, con una única tirada, lo que la convierte en objeto de coleccionista, en cuatro entregas, una por cada estación del año. La que está en las librerías corresponde a la primavera y los colores de las cubiertas, explica Amargo, evocan la época del año. Cuando la serie finalice, la gradación de tonalidades se habrá completado. "Como una unidad en una biblioteca", comenta Amargo. De eso se ocupa el departamento de diseño de la editorial; él se encarga de las ilustraciones de portada, tratando de "encontrar una imagen que sintetice" cada novela y fiel a su modo de hacer: "Mi trabajo es muy sintético, con pocos elementos, todo se apuesta al concepto y al dibujo".

"Muchos títulos los conocía y otros no", cuenta, sobre las obras que debe ilustrar. De la selección de las reediciones se encarga la editorial. Los dibujos de Amargo son enviados a los autores o a sus herederos, que deben aprobarlos. Hasta ahora todos han recibido el "ok".

Portadas de la entrega primaveral de la edición conmemorativa del aniversario de Alfaguara. / LNE

Este encargo supone un reto para él. Se enfrenta a unos textos narrativos: "Y yo huyo de la narratividad". Ilustrando la novela de Javier Marías, que transcurre en Oxford, se ha encontrado especialmente cómodo. Eso le sucede, dice, "donde los ambientes me gustan". "La carne", de Rosa Montero, tampoco le costó: "Me salió muy fácil, el cuerpo me interesa mucho".

Para Amargo es importante mantener la coherencia en toda la serie: "La editorial busca una voz muy clara, dada la enorme diversidad de los textos", explica. Continúa adelante con el proyecto editorial y sus próxima citas, ya para el verano, son con Ray Loriga, Juan José Millás, Manuel Rivas, Manuel Vicent, John Banville, Laura Ferrero y Juan Gabriel Vásquez.

