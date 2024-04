Trascorrales recoge en 80 obras una antología de la prolífica allerana Encarna Díaz Velasco

Un recorrido por toda la obra de la pintora asturiana Encarna Díaz Velasco llega a la plaza de Trascorrales. La exposición "Ecos visuales, una trayectoria artística", un amplio resumen de la dilatada carrera de la artista ofrecerá a través de más de 80 obras, su perspectiva más personal. La muestra fue presentada ayer por la propia pintora, a la que acompañó David Álvarez, concejal de Cultura. La exposición se podrá visitar desde este jueves, día 4, hasta el 23 de abril, en la sala de exposiciones de Trascorrales. La inauguración será el mismo jueves, a las 12.30 horas, y a las 19.00 horas, la artista visitará la exposición para comentar su obra junto al público que allí se congregue.

Díaz Velasco, nacida en Moreda de Aller y Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, es una artista polifacética. Dentro de esta exposición hay pintura, fotografía y papel, Las obras están organizadas por series y acompañadas por códigos QR con explicaciones sobre las figuras abstractas, con el objetivo de que el visitante logre entenderlas mejor. Aunque sus primeros pasos fueron figurativos, sus obras pronto empezaron a estar marcadas por la abstracción. "No me interesaron los retratos y me lancé a la abstracción. Aunque en los años ochenta era complicado en Asturias. Solo se hacían hórreos y paisajes marinos", explicó la pintora.

La autora ya expuso el año pasado algunos de los cuadros de su primera etapa en una exposición en el Edificio Histórico, aunque esta muestra es la primera que hace como recopilatorio de toda una carrera, La selección de cuadros para la que es su primera antológica es bastante especial porque la hizo el crítico internacional de arte y comisario Fernando Castro, alguien de mucho prestigio que incluso estuvo de jurado en la Bienal de Venecia.

Díaz Velasco dice que le gustaría que el público que asista a Trascorrales "se sienta a gusto" al observar sus obras: "Aunque no entiendan su significado, ojalá puedan interpretar algo de una simple mancha o de un color". El edil David Álvarez la define como una artista con "un constante espíritu de aprendizaje". Su inspiración se basa en sus propias experiencias visuales. La sociedad, la naturaleza y sus constantes viajes se unen al fuerte carácter que le otorgan sus raíces asturianas. "Nunca las perdió y le permiten crear obras llenas de matices y de diversidad y en las que puede apreciarse el mestizaje", señaló el concejal, quien definió la exposición como "un privilegio para nuestra ciudad, que es sinónimo de arte y de cultura". Díaz Velasco es, además de pintora, escultora, y ha sabido adaptar su obra a los nuevos tiempos en forma de novedosos soportes digitales.

Desde que hizo su primera exposición en Oviedo, allá por 1979, las obras de la allerana se han mostrado individualmente en París, Bruselas, Viena, Ciudad de México o Yucatán. Ahora, cierra el círculo en la capital carbayona. El horario de la exposición, de libre acceso, es de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas; y de 17.00 a 21.00 horas. Y los domingos, en horario de 11.00 a 14.00 horas.

