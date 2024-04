El precio por el que el centro comercial del Calatrava pasará a manos municipales

Seis años después de su cierre y más de dos desde que el actual equipo de gobierno de Alfredo Canteli empezó a acariciar la idea de resolver su situación de abandono, el centro comercial del edificio diseñado por Calatrava en el barrio de Buenavista ya tiene precio y acuerdo a la vista. El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, confirmó ayer a este periódico que las negociaciones con los propietarios de las tres plantas han dado fruto y se ha cerrado un acuerdo por el que el Ayuntamiento se hará con la parte comercial del edificio por 1,25 millones.

El precio en el que se han puesto de acuerdo las dos partes después de unas negociaciones que han llevado medio año –sin contar los tanteos previos que abordaban otro escenario en el que el Ayuntamiento no se quedaba con todos los niveles– es en realidad mayor. Son 4,85 millones de euros por esos 42.000 metros cuadrados. Pero el Ayuntamiento retendrá en el momento de la compra 3,6 millones en concepto de deudas tributarias, en su mayor parte correspondientes a los impagos de IBI que pesan sobre los distintos locales y, también, a las contribuciones que están por devengar de aquí al momento en que se escriture la compraventa.

Nacho Cuesta asegura que la operación "es muy beneficiosa para el Ayuntamiento desde cualquier punto de vista". Y argumenta que la tasación de la que dispone la administración local sitúa en casi 19 millones de euros el valor total de las tres plantas comerciales, de forma que, tomando la cifra de los 4,8 millones que incluye las deudas tributarias, "es fácil concluir que lo que vamos a pagar es cuatro veces inferior", recita. Añade, además, que si no existiera esta operación y este acuerdo al que se ha llegado, esas deudas no se podrían cobrar, ya que se vinculan directamente a los locales, y no a las sociedades que hay detrás de estas propiedades. "Y tampoco podríamos recuperar el espacio".

Porque la consecuencia del acuerdo al que se ha llegado, recalca el concejal, es que "será una operación extraordinaria para Oviedo, y especialmente para los vecinos del Cristo-Buenavista, porque supone el inicio de la recuperación de ese espacio. Se integrará en un complejo en funcionamiento y va a ser claramente un elemento tractor para la revitalización del barrio". No solo ese, añade Cuesta, porque a la compra de las plantas comerciales y su recuperación se sumará la rehabilitación de la plaza de toros y la participación del Ayuntamiento en el acuerdo con el Principado para impulsar el desarrollo del ámbito del viejo HUCA. "El compromiso con esa zona de Oviedo se demuestra de forma muy evidente", esgrime.

Pero para que el acuerdo se sustancie en la recuperación de tres plantas comerciales cerradas desde el año 2018, muy degradadas por el paso del tiempo y que requieren un plan de rehabilitación para pasar a formar parte del gran recinto ferial del Palacio de Congresos, al equipo de gobierno local le queda todavía trabajo.

En primer lugar, el acuerdo entre las dos partes tiene que pasar del terreno de las negociaciones al de los expedientes administrativos. Es decir, se tiene que plasmar en un acuerdo jurídicamente válido. De hecho, matiza Nacho Cuesta, "en realidad se trata de un pacto de voluntades, y, como tal, dicho pacto se condiciona a la tramitación del oportuno expediente administrativo, que se conformará con los informes preceptivos de cada uno de los servicios municipales con competencia".

El Ayuntamiento quiere apurar la operación, y este mismo lunes las sociedades propietarias de los locales podrían presentar ya una oferta en los términos del acuerdo para que se empiece el expediente que formalice la compra de las plantas comerciales del Calatrava. La tramitación, con todo, podría demorarse todavía algunos meses, aunque Cuesta es optimista y confía en que la compra esté cerrada antes del verano.

Poco dinero

Después, y ese es otro recorrido distinto y de más años, Infraestructuras deberá dar forma al proyecto de rehabilitación y ejecutarlo. A pesar del tiempo y el dinero que costará esa segunda parte, el gobierno local insiste en que "es un activo que va regenerar todo un barrio por un precio muy escaso". "Se hará con poco dinero y en un tiempo razonable", insiste Cuesta, para quien la única forma de abordar estos procesos tan largos es "iniciándolos en algún momento". "Lo fácil", argumenta, "hubiera sido dejarlo deteriorarse y decir que no era nuestra responsabilidad".

Aunque los primeros proyectos para recuperar la parte comercial del Calatrava, después de que los planes de Estabona Management fracasaran, incluyeran comprar solo dos plantas por 1,7 millones, el acuerdo final rebaja esa cantidad e incluye otra planta más. Cuesta defiende que el Ayuntamiento ha defendido sus intereses y que la tardanza en anunciar este acuerdo se ha debido a la discrepancia en las cifras. "Han sido negociaciones largas y complicadas", admite, "porque ellos defendían lo suyo, y nosotros, el interés general. Pero la clave es que se han llevado, además, con rigor, discreción y lealtad", celebra.

