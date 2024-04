Gabriel Ordás: "Es la primera vez que hago sonar a la vez dos altavoces en escena"

Gabriel Ordás (Oviedo, 1999) ha compuesto "To a person I never met" como una dedicatoria a esa persona que debería haber conocido si la muerte no hubiera impedido su encuentro. El incidente le ha dado pie para "reflexionar sobre lo que queda de la vida, que no es otra cosa que la memoria, el recuerdo" y para darle forma musical. De aquella experiencia vital ha surgido esa obra para marimba y electrónica, por encargo de CIMCO, el Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de la Fundación Municipal de Cultura. Mañana se estrenará en un concierto, titulado "La vibración de la luz", en el Auditorio Príncipe Felipe, a partir de las 20.00 horas.

Conrado Moya será el intérprete solista y Gabriel Ordás, que en la actualidad reside en Nueva York, se refiere a él como a un músico "increíble", con el que ha colaborado en la construcción de una pieza concebida "específicamente pará él".

Gabriel Ordás define "To a person I never met" como "una obra meditativa" y comenta que "es una composición pensada para sala de concierto, con un concepto más amplio que antaño: es la primera vez que pongo dos altavoces a cada lado del escenario y los hago sonar a la vez".

El otro protagonista del concierto es el ovetense Frodo Álvarez, artista del "ligth painting", que acompañará la música de Ordás, que sonará en la oscuridad, con trazos de luz proyectados en el escenario durante los 10 minutos que dura. Para ello contará con la colaboración de Xandra Lunar y, en la parte técnica, Edna Melantouche.

"La unión de artes es interesante", opina Frodo Álvarez, que debuta en esta fusión del "ligth painting" y la música clásica.

Gabriel Ordás adelanta que las imágenes de Frodo "dan más carga dramática" y "añade una cuarta dimensión" a su música.

La nueva obra de Ordás cerrará la primera parte del concierto, en la que Conrado Moya también interpretará, junto a la Orquesta de la Universiad dirigida por Pedro Ordieres, obras de Johann Sebastian Bach, Anna Ignatowicz y Jose Luis Greco. En la segunda mitad sonará el concierto de Emmanuel Séjourné para marimba y cuerdas.

