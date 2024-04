El reto del plan regional de turismo en Oviedo: un centro de interpretación para un singular monumento milenario de la ciudad

El próximo lunes será el primer día que la comisión técnica de seguimiento, con representantes del Principado y del Ayuntamiento de Oviedo, se siente para empezar a perfilar los objetivos los plazos, pero el municipio ya ha recibido los 2,1 millones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Oviedo y el BOPA ya ha publicado los ejes principales a los que se destinará la inversión. Destaca, del conjunto de acciones, actuaciones concretas que tendrán que ir acompañadas de obra, como la puesta en marcha de un centro de interpretación de la fuente de Foncalada o la rehabilitación del edificio entre San Antonio y Mon donde el Ayuntamiento quiere mudar el área de Turismo.

En realidad, explica el concejal Alfredo García Quintana, las inversiones aparecen divididas en cuatro ejes, y esas partidas generales habrán de ser respetadas, pero dados los retrasos en la puesta en marcha del plan, las dos administraciones negociarán ahora la adecuación de las inversiones para optimizar el dinero.

Las líneas prioritarias para el Ayuntamiento serán las referidas a la transición digital, con un total de 262.000 euros y la de competitividad, con 682.500 euros. Es en este último apartado, precisamente, donde se encuentra el plan referido a Foncalada. La idea de partida, explica Quintana, es poner en marcha un centro de interpretación, mejorar el entorno de la fuente y "hacerlo más atractivo para el turista y para el visitante". El Ayuntamiento es consciente de que Foncalada, como recursos turístico, es un patrimonio único a nivel nacional en su categoría de monumento civil y lo que pretende es poder dar más información sobre el terreno.

Para esta actuación hay reservados 280.000 euros, pero son estas subpartidas las que serán, ahora, objeto de negociación entre los técnicos de una y otra administración. También en este apartado de competitividad figura otro asunto que Turismo considera crucial, aunque no requiere una excesiva inversión. Se trata de todo lo referido a la "gobernanza", un capítulo detrás del que el Ayuntamiento acaricia la idea de constituir "un ente gestor del Turismo en Oviedo". García Quintana explica que la mayoría de los destinos de la entidad de Oviedo disponen de algún tipo de entidad, como una sociedad mixta, un consorcio o una fundación. El problema al que se enfrenta ahora el Ayuntamiento, y la inversión iría encaminada a analizar las diferentes opciones y ver cuál es más beneficiosa para el caso concreto de la ciudad, es dar forma a ese organismo que permita captar más ayudas, ser más eficaz en la gestión de las inversiones y añadir también al sector para que puedan participar en la toma de decisiones, detalla. Sería una forma, concluye, de mejorar la gestión de la llegada de visitantes y la captación de congresos y otro tipo de actividades que ayuden a incrementar el turismo.

Por otra parte, en el apartado de transición digital encuentra también el concejal una inversión necesaria para mejorar la gestión de las visitas a la ciudad. Y al margen del desarrollo de "apps" o aplicaciones de realidad aumentada para algunos recursos específicos como las visitas a la torre de la Catedral, señala Alfredo García Quintana la importancia de poner en marcha un observatorio turístico con potencial suficiente para medir e interpretar bien los datos y coordinarlos con otros destinos. "Es importante no sólo que podamos tener información sobre nuestro turismo, sino que los podamos comprar con la competencia sabiendo que los medimos de la misma forma", explica Quintana. "Lo que no se mide", concluye, "no se puede mejorar". Ilustra la necesidad de tener este tipo de herramientas con el ejemplo de los datos positivos y negativos. Una cifra teóricamente mala puede ser buena si en la comparación con los destinos rivales ellos la tienen peor. Y, al revés, datos buenos pueden no serlo tanto si la ciudad se está quedando atrás dentro de la franja de destinos a los que pertenece.

Hay otro eje, el segundo que más dinero lleva después del de la competitividad, que es el de la mejora de la eficiencia energética. Ahí está prevista la puesta en marcha de un centro de recepción turística, y será precisamente basándose en este epígrafe, la forma en que el Ayuntamiento encajará aquí la rehabilitación del edificio que hace esquina entre San Antonio y Mon.

Se trata de un inmueble histórico que, tal y como adelantó este periódico, el equipo de Alfredo Canteli decidió adquirir al detectar la oportunidad que suponía las deudas tributarias que arrastraba la propiedad. Ahora, como anunció Canteli en la firma de este Plan de Sostenibilidad Turística de Oviedo, la idea es desplazar las oficinas del área a este edificio y aprovechar la inversión para su rehabilitación. El equipo de gobierno persigue así dos objetivos, ofrecer un nuevo centro de recepción de visitantes en el Antiguo y revitalizar el casco histórico con la puesta en marcha de oficinas y edificios públicos con usos diurnos que ayuden a regenerar el espacio público.