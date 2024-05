Expertos de todo el mundo se dan cita en un congreso de musicología

La ciudad acoge el congreso de musicología "Outside the Theatre: Music in Unconventional Venues of Nineteenth-Century Europe", que se está celebrando desde ayer en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y que se prolongará hasta mañana. En este evento, organizado por el grupo de investigación Erasmush de la Universidad y el Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, se dan cita casi una treintena de expertos en música del siglo XIX procedentes de Japón, Estados Unidos y diversos países europeos. Las ponencias magistrales del congreso corren a cargo de Étienne Jardin y del catedrático emérito Emilio Casares. Además, en el simposio se expondrán resultados inéditos en el ámbito de la musicología a través de los diferentes investigadores.