Buen concierto para cerrar el seminario de flauta travesera

Ante una sala de cámara del Auditorio que presentaba un gran aspecto, se cerró ayer por la tarde el décimo seminario de flauta travesera de Asturias, una iniciativa organizada por la Asociación Cultural DeMúsica, cuya finalidad es aportar las herramientas necesarias a los flautistas –profesionales y aficionados– para formar parte de una gran orquesta de flautas, actuar como solistas de esta formación, así como proporcionar nuevas vías de desarrollo en la formación de los alumnos, ampliando el trabajo a los ámbitos grupal y escénico.

Los directores musical y artístico –Salvador Espasa y Rubén Martínez, respectivamente– quedaron satisfechos con el nivel mostrado por los músicos ante un programa que, sin duda, suponía todo un reto y aglutinaba obras de Giazotto ("Adagio en sol menor"), Boccherini (Minuetto del "Quinteto op. 11 nº 5"), Beethoven ("Septimino en Mi bemol mayor, op. 20"), Debussy ("En Bateau"), Saint-Saëns ("El cisne"), Offenbach ("Barcarola" de "Los cuentos de Hoffmann") y Mandel ("The shadow of your smile").

El Centro Musical Profesional "Ángel Muñiz Toca" de Oviedo, el Auditorio Príncipe Felipe, "Y Griega Records" y "Color3arte" colaboraron para la organización de esta velada musical donde Alexandra Pichurina Esipovich (flauta) y Aníbal Mortera Pariente (violonchelo) ejercieron como solistas.