"Se está cayendo a cachos": el PSOE exige "un plan integral" para recuperar el Palacio de los Niños de Oviedo

El Palacio de los Niños de Oviedo se ha hecho viejo de manera demasiado prematura y va a morirse si el Ayuntamiento no acomete cuanto antes "un plan integral" de recuperación de un equipamiento en el que "se han invertido ocho millones de euros y lleva tres años sin actividad". A grandes rasgos, esa es la denuncia que hizo pública la mañana de este martes el grupo municipal socialista en el exterior de las instalaciones. "El alcalde prometió que el equipamiento iba a volver a funcionar y la realidad que tenemos hoy en día es una chapuza más en la ciudad con el dinero de todos los ovetenses. Se está cayendo a cachos", señala el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza.

Los socialistas consideran que el equipamiento tiene mucho potencial y que se le pueden dar "muchos usos", entre ellos el que ya tenía antes de que cerrase sus puertas como espacio lúdico para los más pequeños. "También podría usarse como equipamiento deportivo en condiciones o para otras muchas cosas, pero lo que está claro es que no puede seguir así", dice Fernández Llaneza. El Palacio de los Niños ya se está utilizando para hacer deporte. La imagen exterior de las instalaciones está muy degradada, pero su interior está acondicionado para la práctica de disciplinas como boxeo, tenis de mesa, gimnasia y otros deportes. "Aquí hay 400 deportistas que han sido trasladados desde el Palacio de los Deportes y no es el lugar más adecuado porque no hay más que ver como está el exterior", señala la concejal Natalia Sánchez rodeada de botellas rotas, suciedad y pintadas por todos los lados.

En uno de los laterales del Palacio de los Niños, el más escondido, duermen varios indigentes en colchones e incluso hay alguna tienda de campaña. "Gestionar es ofrecer resultados a la ciudadanía, es administrar el dinero y el patrimonio público con un respeto reverencial. Gestionar es otra cosa y frente a los que alardean de ser grandes gestores se impone esta realidad, una infraestructura fallida que podríamos sumar a otras muchas en la ciudad", dice Carlos Fernández Llaneza. En este sentido, el portavoz de los socialistas enumeró algunos ejemplos. "Podríamos empezar por el fallido Spa de Ciudad Naranco, la visera del Calatrava, el mercado de La Corredoria... Y como estos pordríamos hablar de muchos más", sostiene.