Patricia García, de 22 años, ha sido obsequiada con el Premio al mejor expediente del Grado en Contabilidad y Finanzas. Además, la estudiante ha logrado obtener las mejores calificaciones de toda la rama económica de la Universidad de Oviedo, galardones patrocinados por el Colegio Profesional de Economistas de Asturias.

García, nacida en Corvera, se encuentra muy a gusto en Asturias: "Me gustaría quedarme aquí, es una pena que con el talento que hay en la región tenga que irme", afirma. La corverana no cierra puertas a nada: "Soy consciente de que el porvenir de la vida es muy incierto y no me niego a ninguna oportunidad, porque, de hecho, me encanta viajar y me gustaría vivir en el extranjero de manera temporal, aunque siempre con la vista puesta en la vuelta", explica. Sin embargo, no quiere dejar de formarse: "Definir es limitar, por lo que de momento mi único objetivo es seguir aprendiendo", comenta. Actualmente, se encuentra trabajando en una de las firmas de servicios profesionales más grandes del mundo, "Deloitte". Hizo sus prácticas curriculares con ellos y al terminar la carrera le dieron la oportunidad de formar parte de su equipo. "Desde el comienzo me han acogido como una más, poniendo en manifiesto que no solo son grandes profesionales, sino también grandes personas, algo muy importante en un puesto de trabajo", afirma.

García tenía claro que quería estudiar una carrera de la rama económica, aunque no tenía definido el Grado. Su madre, un elemento clave en su decisión final: "Ella me aconsejó enfocarme en una carrera relativamente nueva, más práctica y que permitía unir tanto la rigidez de la contabilidad como la volatilidad de las finanzas", expresa.

El camino no ha sido siempre sencillo. Como en todo aprendizaje hubo momentos duros: "Creo que uno de mis peores momentos fue la pandemia, no solo por la coyuntura, sino también porque supuso la adaptación a un nuevo formato: Exámenes con tiempo por pregunta, sin poder retroceder, fallos de conexión y, al fin y al cabo, falta de preparación tanto de los estudiantes como de los propios profesores", manifiesta. La corverana creía hace unos años que la clave para lograr el éxito era tener una capacidad por encima de la media. Años más tarde, ha cambiado de opinión: "Fruto de mi experiencia, considero que lo más importante es tener una buena planificación, fuerza de voluntad, trabajo, suerte y personas que te sumen y no te resten" expone. García califica este premio como el mejor final posible a estos cuatro años de grado: supone un orgullo enorme no solo para mí, sino también para toda la gente cercana que ha vivido y sufrido el esfuerzo y los sacrificios que supone dedicar tanto tiempo al estudio", afirma.