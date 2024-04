Queipo (PP) culpa a Barbón de "dividir a los asturianos" por sus palabras tras la decisión de Sánchez

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, calificó de "inaceptable" las palabras de Adrián Barbón en la que afirmó que los demócratas asturianos se sentían aliviados y satisfechos por la continuidad de Pedro Sánchez, por lo que le ha reclamado que "retire estas palabras, porque no se puede querer dividir a los asturianos, calificándolos o no de demócratas, en función de si votan al PSOE".

"Es una expresión impropia de un presidente del Principado y secretario general de la FSA, porque no todo vale. Me sorprende, me preocupa y me apena profundamente que Barbón haya hecho suyo el discurso de ruptura entre los españoles y lo haya traído a Asturias", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que las palabras de Barbón "no representan a los asturianos ni a Asturias, y el PP no va a seguir esta senda ni alimentar la crispación ni la división entre asturianos". Así, ha señalado que España y Asturias "van a superar esta triste y anómala situación", y ha afirmado que "el cambio que tanto necesita nuestra tierra cada vez está más cerca con un Partido Popular que no va a dimitir de su responsabilidad".

Por otro lado, ha señalado que "han sido cinco días de falsa reflexión y abandono de sus funciones por parte de Pedro Sánchez, en uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia democrática, un burdo teatrillo que ha terminado como todos esperábamos, con Sánchez al frente del Gobierno, porque solo importa él mismo".

"Es inaceptable que Sánchez no haya dado ni una sola explicación sobre los supuestos casos de corrupción que le persiguen, en su entorno más cercano y en su propio partido, y que está investigando la justicia. En su lugar, ha hecho un plebiscito personal", ha indicado, para añadir que "no es una situación de normalidad democrática, sino todo lo contrario".

"No se puede hablar de normalidad democrática cuando se ataca la independencia judicial, la libertad de expresión y se intenta deslegitimar a la oposición y dividir a los españoles entre buenos y malos", ha sentenciado.