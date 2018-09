Anquela no suele correr riesgos con el estado físico de sus futbolistas y con Tejera no va hacer una excepción: "Vamos a tener precaución con él, no está roto, las pruebas están bien, pero hay que tener cuidado", dijo Anquela sobre Tejera, que se perderá hoy el primer partido con los azules desde que está en el Oviedo.