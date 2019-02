Cristóbal: "Hay que ganar"

Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, reconoció ayer que su equipo en los últimos partidos ha cometido "errores que están costando caro", y advirtió que el camino a seguir no es pensar en recuperar la sexta plaza, sino en ganar los próximos tres puntos. "Cada semana trabajamos para intentar corregir los errores que cometemos en los partidos, porque no todos los errores son iguales. Llevamos mes y medio en los que el equipo comete errores que cuestan muy caro y hay que solucionarlo", apuntó. "Jugué cuatro temporadas en el Oviedo, fui muy feliz y tengo buenos amigos y buenos recuerdos de mi paso. Dicho esto, como equipo no hay que pensar en la sexta o séptima plaza. Hay que luchar por ganar y sumar tres puntos. Hay que estar concentrados y no cometer errores porque para ganar partidos hay que ser mejor que el rival", señaló."Hay que fijarse en el presente contra un Oviedo al alza. Hemos de intentar revertir nuestra racha y tener la sensación de que podemos ganar a cualquiera", finalizó el técnico del conjunto alfarero.