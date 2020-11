David Mata, gerente del Real Oviedo, valoró esta mañana lo que va de campaña de abonados del Real Oviedo y lo hizo dando una sola cifra: el 97% mantiene su carné de la pasada temporada a la actual. El resto, lo que eso supone económicamente, es algo para lo que "no es momento". Y es que esta campaña de abonados, teniendo en cuenta que aún los aficionados no han podido ir al campo y que no se sabe cuándo podrán hacerlo, está siendo diferente desde el origen.

El gerente del club quiso una y otra vez agradecer el respaldo del oviedismo: "Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido pro parte de la afición, que nos ha vuelto a demostrar su fidelidad al club en momentos malos como los que estamos atravesando. Y estamos muy contentos de poder haber mantenido al 97% de la masa social de la pasada temporada”.

En cuanto al regreso de los aficionados, no se atrevió a pronosticar una fecha: "El CSD elaboró un equipo de trabajo en el que está la Liga, la comunicación de la Liga con los clubes es constante, la Liga también está interesada en que los espectadores puedan volver a los estadios, no nos marcan una fecha, nadie se atreve a aventurarse en estos momentos sobre cuándo pueden volver los espectadores y que tanto a la Liga como a todos los clubes nos gustaría contar con nuestros aficionados, pero entendemos que la salud tiene que estar por delante":

Un mal momento para hablar de cifras: "No es momento de dar cifras, es momento de decir que estamos muy contentos con la campaña de socios, que el respaldo social una vez más del oviedismo a su club está por encima de todo, momento de sacar pecho y decir que el 97% de los abonados de la temporada pasada mantienen su carné del Real Oviedo. Hablar de cifras no es el caso".

Mano tendida: "Teníamos claro que el club en estas circunstancias tenía que tender la mano al abonado porque hay gente que lo está pasando muy mal":

Austeridad: "Tenemos que mirar hasta el último euro que gastamos, estamos en una economía de guerra y tenemos que seguir con los lemas que tenemos en la oficina: productividad, austeridad, honestidad y lealtad. No gastar un euro más de lo que se necesite".

Ampliar la estructura de trabajadores del club: "Nuestra estructura es de las más pequeñas de los clubes de fútbol profesional. No solo no tenemos en mente un reajuste sino que tendríamos que pensar en incorporar gente para que el club pueda seguir creciendo y pueda tener una estructura de un equipo importante”.

Las letras NMR en el campo y un escudo en la puerta, en dos semanas: "La relación con NMR es muy estrecha, muy fluida, muy cercana, desde aquí quiero agradecer el tremendo esfuerzo que han hecho y que nos ha permitido aumentar el techo salarial para poder incorporar a más jugadores y hacer la plantilla que hemos hecho; el letrero ya está fabricado, y también vamos a colocar un escudo en la fachada principal del estadio. En dos semanas tanto las letras como el escudo".