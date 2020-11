Simone Grippo regresó al once inicial del Oviedo en Lugo tras una ausencia de cuatro partidos. Su último encuentro de titular fue ante el Logroñés, partido en el que fue expulsado en el tramo inicial.

El empate ante el Lugo y su vuelta al once le dejó satisfecho al defensa azul. «Soy deportista y me gusta competir. En las últimas semanas también estuve contento porque conseguimos la victoria, y cuando ganamos me da igual si juego o no, soy el jugador más contento de la plantilla».

Grippo destacó que el equipo salió a por la victoria en Lugo. «Esa tiene que ser la mentalidad. Luego te da o no te da, pero estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Los próximos partidos hay que hacer lo mismo porque nos faltan puntos», señaló.

Sobre la competencia en el centro de la zaga, con cuatro jugadores para dos puestos, dijo que «es lo que hace falta. Los cuatro que podemos jugar en esta posición lo estamos haciendo bien y para el entrenador no es fácil elegir. Después, cada uno tiene que aceptar su papel. La Liga es muy larga y también está la Copa del Rey, todos vamos a tener nuestras oportunidades”.