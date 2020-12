Así está la situación de los descartados por Ziganda en el Oviedo: quieren irse pero el club cierra la puerta

Y se da un extraño laberinto con esos futbolistas: el entrenador no cuenta con ellos, ellos quieren salir, pero el club no les dejará marchar si no se cuenta con suficiente margen de maniobra en el mercado de invierno.

Posible conflicto de intereses a la vista con posturas encontradas. Las siguientes. La opinión del club es inalterable. Todas las salidas están congeladas hasta conocer el tope económico. Y en el caso de que este resulte negativo, no saldrá nadie. El Oviedo tiene la sartén por el mango en este caso porque los futbolistas que quieren salir tienen contrato en vigor.

Los jugadores son Mujica, Aburjania y Brazão, aunque en este último caso ha habido un pequeño cambio con el paso de los días. Son tres de los ocho fichajes que hizo Arnau en verano. Aburjania fue el único que llegó en propiedad junto con Femenías.

Desde el entorno de Mujica y Aburjania –comparten agencia de representación– no hay lugar a dudas: saldrán en enero sí o sí, dicen. Además, aseguran no tener constancia de los planes del club de congelar las salidas. Los representantes de ambos jugadores llevan buscándoles equipo desde el parón, aunque el Oviedo rechazará cualquier oferta hasta no saber su situación económica.

A Mujica lo quieren equipos de Segunda B como Marbella, Nàstic y Hércules. Por Aburjania, de momento, no ha habido ofertas. El caso de Brazão es algo distinto. El meta brasileño, que tiene permiso del club y todavía no ha regresado a Asturias, quiere minutos y lo esperado antes del parón era su salida. Su situación ha sido inesperada: vino para ser titular y Femenías le ganó la partida.

Sin embargo, ahora desde su entorno no se descarta para nada que el brasileño continúe y acabe su contrato. Fuentes cercanas al futbolista sostienen que Brazão está contento en Oviedo pese a la poca participación y que no sería un impedimento acabar la temporada e intentar que Ziganda cambie de opinión.

Situación distinta es la de Diegui, cuya salida se persigue ya desde el verano y sigue estando igual de complicada debido a su salario. La tercera pata del laberinto azul es Ziganda. El técnico fue muy claro cuando se le ha preguntado por sus preferencias en el mercado: si viene alguien, que eleve el nivel.

En eso el navarro coincide con la dirección deportiva. El problema es que el técnico no parece por la labor de darle minutos a futbolistas como Mujica, Aburjania y Diegui. Apenas han contado en lo que va de curso pese a las bajas.

El centrocampista georgiano ni siquiera jugó un minuto en Liga con la lesión de Tejera. Y el domingo ante el Mallorca lo esperado es que Mier y Jimmy formen en la medular. El riesgo para el Oviedo es tener en la plantilla varios futbolistas a disgusto que el entrenador no piensa poner. Un riesgo que el club tiene claro que correrá en el caso de que no haya tope salarial.