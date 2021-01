El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, indicó que en cualquier resultado que se dé en el partido de hoy no influirá el encuentro de la Copa disputado el pasado miércoles. “Si ganamos o perdemos no será por el partido de Copa, aunque ganar ayuda a nivel mental”. Pellicer subrayó que “el pan para todos es la Liga”, pese a que “la Copa ilusiona porque es un escenario diferente”. El técnico auguró que los dos equipos cambiarán parte de los jugadores titulares que fueron alienados en la Copa, aunque puntualizó que en el Oviedo, “salvo Nieto, Rodri y Blanco Leschuk –que volverían al equipo–, el resto de los que jugaron el miércoles estarán en el equipo. No hay excusas, sacaremos un once competitivo pensando en la victoria”, añadió Pellicer.