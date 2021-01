El exdelantero del Oviedo Alfredo Ortuño, en las filas del Albacete, dio ayer positivo en covid y no pudo jugar ante el Zaragoza. El futbolista murciano, según informó el club, se encuentra bien y no tiene síntomas. E futbolista yeclano dio un positivo no concluyente en los test que se vienen realizando dentro del equipo diariamente, situación que derivó en la práctica de pruebas PCR que han acabado por confirmar dicho resultado.

Ortuño, del que el club blanco ha comunicado "que se sentía con muchas ganas de jugar hoy ante el Real Zaragoza", se encuentra "asintomático, aislado en su domicilio y en permanente contacto con el cuerpo técnico y los servicios médicos del club".

El resto de jugadores de la plantilla y los componentes del cuerpo técnico albaceteño, que se han sometido a la batería de pruebas determinadas por el protocolo de seguridad establecido por La Liga, han dado negativo.

Por último, desde el Albacete Balompié han enviado, a través de un comunicado oficial, todo su "afecto" al futbolista, al que le desean "un pronto regreso a la actividad deportiva"