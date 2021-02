“El sueño de cualquier jugador es llegar a Primera y voy a conseguirlo”

Hoy y ahora, Juanjo Nieto está plenamente asentado en el carril derecho del Oviedo desde su llegada el año pasado. Vive su segunda temporada en el fútbol profesional, acaba contrato en junio y en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA antes de recibir mañana al Lugo en el Tartiere (21.00 horas) responde de forma clara y directa sobre su futuro y sobre la crisis del equipo. Dice que su sueño es jugar en Primera y que va a conseguirlo.

–Seis jornadas sin ganar. La peor racha de la temporada. ¿Qué le pasa al Oviedo?

–Es verdad que poco tiempo atrás el equipo era más fiable que ahora. Muchas veces empezamos perdiendo y el equipo remontaba. Creo que tenemos errores en las áreas que nos condenan y antes las oportunidades que teníamos las metíamos. No nos podemos volver locos porque el fútbol son rachas: la clave es no cometer fallos atrás.

–¿Da vértigo verse abajo?

–En situaciones que no te esperas, en adversidades, es cuando realmente se demuestra de qué pasta están hechos los jugadores. El año pasado no tiene nada que ver con el actual. Eso lo tengo claro. Sobre todo, por sensaciones. Ahora estamos tranquilos, que no relajados. No nos gustan los últimos resultados, pero tenemos la calma de saber que trabajamos bien. Esto es fútbol y todo el mundo quiere ganar. Ya nos pasó antes de ganarle a Las Palmas. Saldremos de esta.

–¿Por qué tiene tan claro que la situación actual no se parece a la del año pasado?

–La temporada pasada nos tocó vivir un curso muy difícil en todos los aspectos. En lo deportivo y en lo de fuera. Estábamos en la UCI y ahora no tiene nada que ver. Atravesamos una mala racha, sí, pero la superaremos.

–¿Por qué están encajando tantos goles a balón parado?

–Lo trabajamos mucho durante la semana, pero la explicación creo que está en el momento de juego y en la concentración. Tenemos que hacer autocrítica y defender esas jugadas como si fuesen las últimas.

–¿Ha perjudicado al grupo que los jugadores hablen de play-off?

–Cogimos una buena dinámica y nos vimos en media tabla. Para jugar un play-off hay que ganárselo en el campo y el día a día te situará luego donde tienes que estar. Ahora estamos en una situación que en ningún caso deseábamos. ¿Si nos gustaría jugar el play-off? ¡Pues claro! Creo que todo el mundo, en la vida y en el fútbol, quiere aspirar a lo máximo. Debemos ser ambiciosos.

–¿Pero ustedes tienen ambición real? En los últimos partidos dio la sensación que les faltó.

–No me creo que nadie que venga al Oviedo lo haga pensando en que el objetivo es no descender de categoría. Todo el mundo quiere ganar, y en el Oviedo más. La idea es estar siempre lo más alto posible. Por eso jugamos al fútbol.

–¿Qué comentan en el vestuario sobre el momento actual?

–Comentamos que vivimos una mala dinámica, que hay que estar concentrados y que no podemos volvernos locos. La cabeza puede jugar malas pasadas y si piensas en negativo y miras hacia abajo puedes hacer las cosas como no debes. Tenemos que pensar en positivo y mejorar los pequeños detalles que nos perjudican. No tengo dudas de que lo haremos.

–Dos partidos sin Ziganda y dos derrotas. ¿Casualidad o causalidad?

–Cuando firmas a un entrenador firmas a un cuerpo técnico. Lo que sucede es que un entrenador es como el patrón de un barco, y si el capitán no está… Sin querer, se nota. Cada jugador trabaja para él y para el equipo, pero es cierto que se nota cuando no está el jefe.

–En poco más de un año ha pasado de ser el tercer lateral de la plantilla a indiscutible del Oviedo, ¿qué piensa cuando mira atrás?

–No ha cambiado nada para mí. Yo sigo siendo el mismo. Soy una persona con ambición y sé lo que me ha costado llegar al fútbol profesional. Lo pienso todos los días. Para mí, estar en el Oviedo es un logro y cuando llegué el año pasado no me conformaba con no jugar. Ahora no me conformo con estar jugando y quiero mejorar las cosas que no hago bien.

–Pero algo habrá cambiado en Juanjo Nieto…

–Nada, nada. Soy el mismo. Tengo la misma ambición que hace un año o más. Peleo por un sueño, que es jugar lo más arriba posible.

–¿Se le hizo muy duro el inicio del año pasado? El Tartiere la tomó con usted al principio.

–Sabía que había llegado tarde, que no tenía ritmo de competición y que era una nueva categoría. Cuando no estás bien, el primero que lo sabe eres tú mismo. Yo confío mucho en mis capacidades y en ese momento de debilidad lo fácil hubiese sido decir que el Oviedo no era para mí. Me autoconvencí para demostrar que estaba listo para triunfar.

–¿Llegó a dudar? ¿Se planteó salir antes de tiempo?

–No, para nada. Dicen que lo difícil no es llegar, que es mantenerse, y es verdad. En mi corta carrera me ha tocado luchar contra muchas adversidades y tengo un objetivo claro: llegar lo más alto posible. Y lo voy a conseguir.

–¿Contra qué adversidades ha tenido que luchar?

–No he salido de una gran cantera, tipo Oviedo o Sporting. Siempre jugué en el equipo del barrio y siempre fui delantero y un día llegó un entrenador y me puso de lateral de la noche a la mañana. Pasé de meter goles a defender extremos y debutar así en Segunda División.

–¿Se tomó mal ese cambio de posición?

–Sí, fatal. Yo no quería. Me indignaba. Decía: ‘¿Pero esto qué es?’. Hubo varios equipos que me llamaron para jugar de lateral y les dije que no, que yo era delantero. Le dije a mi representante que no escuchase esas ofertas porque quería jugar arriba.

–¿Cuándo se siente a gusto?

–El año que voy al Atlético Baleares, con Gustavo Siviero de entrenador. Ahí es cuando me encuentro mejor. Luego me firma el Mallorca y ya estoy adaptado completamente.

–¿Se imagina que Ziganda lo pone mañana de delantero contra el Lugo?

–Seguro que podría responder (risas). Eso es como ir en bici: no se olvida. Ahora estoy cómodo en mi posición, aunque sé que tengo que mejorar. Los conceptos defensivos todavía los estoy asimilando porque muchas cosas fueron nuevas para mí en muy poco tiempo. Es como si trabajas toda la vida de jardinero y de repente te ponen de albañil.

–¿Por qué se entiende tan bien con Sangalli?

–Son asociaciones que surgen en los partidos y con Marco (Sangalli) es súper sencillo entenderse bien en la banda. Nos beneficiamos el uno del otro. Con Viti, cuando he tenido que jugar, lo mismo.

–Acaba contrato en junio, ¿por qué todavía no ha renovado con el Oviedo?

–Porque ahora mismo no es el momento. Ahora tengo que pensar en jugar y demostrar que sigo valiendo para jugar en Segunda División con el Oviedo. Cuando llegue el momento, lo miraremos.

–Pero en verano usted negoció con el club una renovación, ¿por qué se paralizó?

–Sí, es cierto que se paró. Pero en ese momento era difícil para el club por temas de límite salarial y no hubo acuerdo. Seguimos en contacto desde entonces, nada se ha roto, pero no es un asunto primordial. Yo lo que quiero es jugar, acumular minutos y que el míster siga confiando en mí como lo ha hecho hasta ahora.

–Muchos aficionados tienen la sensación que será su último año en el Oviedo y que en junio se irá a otro equipo, ¿están en lo cierto?

–Los futbolistas no somos tontos y uno escucha de todo. Si la gente se piensa que en un partido me voy a echar un lado por no haber renovado... El año pasado quería jugar hasta infiltrado y la gente que me conoce sabe que me debo al Oviedo y que hasta el último día que esté aquí voy a correr como el que más. Luego, habrá días que me salgan mejor o peor las cosas. El día que me vaya del Oviedo, no sé si en seis meses o en cinco años, nadie podrá dudar de mi esfuerzo.

–¿Las ofertas que le llegan las maneja usted directamente o su agente?

–Mi agente. Si se da la circunstancia de que me llamen a mí directamente les paso su contacto. Pero a mi agente le digo que cuanto menos me diga del día a día mejor. Cuando haya que tomar una decisión nos sentaremos tranquilamente. Tengo que estar centrado en jugar porque si ahora en los partidos que quedan no doy pie con bola no servirá para nada hablar.

–¿Con el Alavés habló usted directamente o fue su agente?

–Yo no he tenido contacto directo…

–Arnau dijo hace semanas de usted lo siguiente: “Puede ser que esté pensando en que algún equipo de Primera se interese por él”. ¿Qué le parece que diga eso su director deportivo?

–Cualquier jugador de fútbol quiere jugar en Primera División y es imposible no tener esa ilusión. Pero antes de jugar en Primera hay que demostrar que puedes estar. Yo me centro en el día a día, en entrenar todas las mañanas y en hacerlo lo mejor posible en el Oviedo. Vuelvo a repetir que el sueño de cualquier jugador es llegar a Primera y yo voy a conseguirlo.

–Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que siga en el Oviedo la temporada siguiente?

–Depende de muchos factores. Es complicado decir un número, porque depende de las dos partes. Solo puedo decirle que estoy muy feliz en Oviedo, que estoy muy contento en lo personal y en lo deportivo. A partir de ahí, si un jugador queda libre y quieres que se quede tienes que valorarlo. Pero cuando llegue el momento lo hablaremos.