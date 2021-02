Mbappé, el sucesor del oviedista Luis

Luis Aragonés había llegado al Oviedo aquella temporada 1960-1961 con 22 años, cedido por el Real Madrid para reforzar a un equipo en los puestos bajos de la tabla y amenazado seriamente de descenso. Debutó con una derrota en Mallorca (1-0) y, pese a su buen juego, no logró impedir que los azules llegaran a la última jornada de liga con la necesidad de ganar en el Camp Nou, inaugurado en 1957, para evitar el descenso directo y tratar de salvar la categoría en la promoción. Según recuerda en conversación con LA NUEVA ESPAÑA José María, que viajó con el equipo a Barcelona pero no jugó, Aragonés “rindió muy bien en el Oviedo; era un jugador muy efectivo, muy listo y que metía goles”.

Aquel 30 de abril de 1961, el Oviedo salió al Nou Camp con un once integrado por Caldentey, Marigil, Alarcón, Toni Cuervo, Hermes González, Marañón, Luis Aragonés, Paquito, Iguarán y Ansola. Los azules fueron superiores y, al final, se llevaron el partido por tres goles a cinco. Además de Aragonés, marcaron Ansola y el blaugrana Pinto, este último en propia puerta al desviar una falta de Paquito. El Barcelona no alineó a la mayor parte de sus estrellas, entre ellas Luis Suárez o Kubala, porque estaba en vísperas de disputar un importante partido internacional en Hamburgo. Pese a ello, José María no quita un ápice de mérito a la gesta de Luis ni al histórico triunfo de un Oviedo del que no tardaría en ser uno de los futbolistas más destacados hasta que se fue al Español. “El equipo estuvo fenomenal y ganó con justicia a un gran rival”, rememora el internacional.

Con la victoria y el triplete de Luis, el Oviedo lograba entrar en la promoción ante el Celta y salvar la categoría tras un triunfo por 1-0 en Buenavista y posterior empate en Balaídos. La siguiente campaña Aragonés se fue al Betis para continuar una prolífica carrera de jugador y entrenador que le trajo de regreso a Oviedo, como técnico, en la campaña 1999-2000.