Los fichajes de Arnau pierden peso en el Oviedo

La mano de Arnau fue decisiva para que el Oviedo lograra salvarse del descenso, aunque fuera in extremis, el curso pasado. La elección de Ziganda fue un acierto, ya que el navarro firmó números de ascenso para sacar al Oviedo del pozo. Además, el director técnico, que se había incorporado al club poco antes, cerró incorporaciones que subieron el nivel del equipo y también fueron claves para la permanencia. Llegaron el portero Lunin, ahora en el primer equipo del Real Madrid; el defensa central Grippo, procedente del Zaragoza; el centrocampista Luismi, a préstamo del Valladolid, y el delantero Rodri, un antiguo objetivo del club que anotó tres goles. Coris, el otro refuerzo invernal de la campaña 2019-2020, pasó desapercibido.

Con esas credenciales, Arnau afrontó la ventana de fichajes de verano para esta temporada contando con la plena confianza del oviedismo. Sin embargo, los resultados no han sido los mismos. Buena parte de los refuerzo no han convencido al Cuco y algunos han fracasado. Tres ya no están en la disciplina azul y hay otros que juegan con cuentagotas.

Los casos más llamativos son los de Aburjania, Mujica y Cedric Teguía. Llegaron en verano para reforzar el equipo, pero Ziganda no contó con ellos prácticamente para nada. El georgiano ha encontrado acomodo en el Cartagena, el Canario se ha ido a Las Palmas y el camerunés se ha enrolado en el Albacete. El gran fichaje para el ataque, Blanco Leschuk, ha perdido el sitio en el once en los dos últimos, estancado en cuatro tantos desde diciembre y cambio habitual de Ziganda incluso en partidos en los que el Oviedo iba empatado o perdiendo. En Barcelona tampoco salió de inicio Nahuel Leiva. Borja Valle, único refuerzo azul de este mercado de invierno, aún no ha sido titular. Su mayor participación fueron los 45 minutos del RCDE Stadium.