Michu: “Prefiero a Haaland que a Mbappé por la relación que tenemos”

Michu, icono del oviedismo moderno, se moja en el debate de moda en el fútbol mundial sobre quién es el mejor delantero del momento. “Prefiero a Haaland que a Mbappé por la relación que tengo con él”, indicó el hoy director deportivo del Real Burgos en una conocida tertulia televisiva nocturna. El noruego, al que Michu parece ver más de blaugrana que de blanco, por aquello de jugar mano a mano con Messi, ha reconocido que tiene como referente futbolístico al ovetense desde sus tiempos en el Swansea galés, cuando Miguel Pérez Cuesta, producto del Requexón, llegó a ser uno de los delanteros más importantes de la Premier League. Ambos mantienen una excelente relación.

Tal y como desveló el propio Michu, tras conocer que uno de los grandes delanteros de moda le tiene como ídolo de infancia y juventud no dudó en personalizar una camiseta del Burgos y enviársela al delantero del Dortmund, que se fotografió con ella y colgó la imagen en el Twitter del club castellanoleonés, con el texto: “Wow, leyenda”. Además, Haaland también acompañó el mensaje laudatorio con el hastagh #Nice2Michu. Así, hacia referencia al juego de palabras que se hizo popular en la Premier League para recibir al ovetense y que en castellano puede traducirse como “encantado de conocerte”.

Haaland compartió con sus seguidores en las redes sociales las estadísticas de Michu en la temporada 2012-13, cuando decidió fijarse en sus condiciones para crecer como delantero. El canterano azul convirtió en aquel histórico curso un total de 22 goles y ganó la Copa de la Liga con la escuadra galesa: “Las calles nunca te olvidarán”, añadió el punta del Dortmund, cuyo juego y goles han resultado decisivos en la reciente eliminación del Sevilla en tierras germanas. Haaland ha imitado más de una vez la celebración de gol típica de Michu, haciendo rotar una mano junto a la oreja, en otros signo de su devoción por el también exjugador del Celta y del Rayo Vallecano.

Haaland fue el verdugo del Sevilla con un póker de goles y, de paso, confirmó su irrupción estelar en la Liga de Campeones al convertirse en el jugador que ha necesitado menos partidos en alcanzar veinte tantos en la máxima competición continental, así como el más joven en lograrlo.

La zaga sevillista sufrió en sus propias carnes el poderío del delantero noruego que impulsó al Borussia Dortmund hacia los cuartos de final. Dos tantos en el Ramón Sánchez Pizjuán y otros dos en el Signal Iduna Park liquidaron a un equipo andaluz que cayó con honor y que al final estuvo a un paso de forzar la prórroga.

El admirador y amigo de Michu es el máximo artillero de la presente edición de la Champions con diez dianas. Alcanzó las dos decenas de goles con 20 años y 231 días, con lo que supera al francés Kylian Mbappe, que llegó a esa cantidad con 21 años y 355 días, al argentino Leo Messi (22-266) y a Raúl González Blanco (22-297).

En cuanto a partidos, ha necesitado tan solo catorce, diez menos que el inglés Harry Kane cuando lo consiguió en noviembre de 2019, y doce menos que el italiano Alessandro del Piero en abril de 1998.

El máximo goleador de la historia de la Champions, el portugués Cristiano Ronaldo, actualmente delantero del Juventus, necesitó 56 encuentros para marcar sus veinte primeros goles.

Michu siempre ha considerado un “honor” que Haaland se fijara en él como modelo futbolístico y está convencido de que el noruego se va a consagrar como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Interrogado en “El Chiringuito” por si el Real Madrid debe fichar a Mbappé o a al noruego, el ovetense se decantó por el galo, “si sigue Benzemá en el proyecto”. Michu está convencido de que, si fuera por él, al ariete del Dortmund “le gustaría” jugar junto a Messi. “Se hincharía a hacer goles, al igual que si tuviera a Benzemá por detrás”, apuntó en televisión.

"El Oviedo me lo ha dado todo"

Por supuesto, Michu no dejó pasar la oportunidad de hablar del club de sus amores. “El Oviedo me lo ha dado todo, se lo debo todo”, indicó el canterano, que estuvo catorce años en la entidad azul y que lamentó no haber podido dar un mayor rendimiento en su regreso al Tartiere. Se queda el delantero con el gran recibimiento que le dispensó la afición, que siempre le ha considerado uno de los suyos.

Tras colgar las botas, Michu pasó a formar parte del cuerpo técnico azul como secretario técnico. Dimitió al notar que no contaba con la confianza necesaria por parte de los rectores del club. El ovetense encontró acomodo en el Burgos, uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda B española. Ahora, asiste complacido al imparable crecimiento de Haaland, aquel noruego que quería ser como él.