El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró la derrota del Oviedo en el Tartiere frente al Girona (0-1) tras el final del partido. El navarro fue expulsado por protestar. Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido

“Ellos han estado mejor en el primer tiempo y nosotros no hemos tenido juego. Optamos por jugar con dos delanteros, pero no nos hicimos con la segunda jugada. Les defendimos bien y ellos tenían el balón. Tuvimos la de Edgar, pero no nos encontramos bien”.

“Empezamos mejor en la segunda parte. Fue un partido feo y ellos en una buena acción individual nos hicieron el gol. Cuando teníamos el partido cuesta arriba, en la última media hora, estuvimos bastante decente. No se ha dado el empate, nos toca aceptar este resultado y la situación”

La expulsión

“Le he hecho una apreciación, eso es lo peor de todo. Sin insultos y sin faltar al respeto. Una pena por mi parte. Por lo visto una apreciación es roja. Es un error por mi parte, pero la protesta ha sido mínima”.

Leschuk

“Se ha llevado un golpe y no pensamos que era mucho. Esperamos que no sea nada grave y veremos después de la inflamación”.

El planteamiento

“El planteamiento era tener dos delanteros, pero no fuimos capaces de dar dos o tres pases hasta que salió Borja. No nos valía el empate a ninguno de los dos, pero tampoco nos quisimos desproteger”.

¿Por qué al Oviedo le cuesta tanto atacar al inicio?

“Cuando los equipos contrarios se ponen por delante te dan terreno. Si jugamos en campo contrario tenemos espacios. La explicación la veo por ahí. En Segunda, cuando un equipo hace el gol, el otro se repliega”.

“Cada partido es diferente, pero creo que fuera de casa damos una sensación y en casa no encontramos el punto de confianza y seguridad. Nos está costando sacar puntos y la cosa no está para excesos. El Girona hoy lo ha encontrado y cuando hemos querido ya no hemos podido”.

Trabajo

“Lo único que se me ocurre es insistir y confiar en nuestros jugadores. Nos está costando acertar y hacer goles, pero solo nos queda confiar en la gente que tenemos. Estoy convencido de que el gol va a venir y en los partidos tenemos opciones. Solo se me ocurre trabajar”.