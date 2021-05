Obeng se hace escuchar en el Oviedo: le gana la partida a Rodri como segundo delantero

El Oviedo no quiso malentendidos tras un empate muy sufrido. Por eso uno de los protagonistas ofreció sus impresiones al final del partido. No es habitual esta campaña que un futbolista azul opine tras los partidos. Pero Obeng, que lo había pasado mal tras cometer un penalti y llevaba seis meses sin meter un gol con el Oviedo, no quería líos. Solo celebrar un tanto.

Por eso aclaró tan rápido un festejo, el de su gol en el Juegos Mediterráneos, que podía causar polémica. El ghanés se llevó las manos a las orejas en lo que podría parecer un desafío a la afición, pero en realidad se trata de un gesto para reivindicar a los niños sordos de África. Menphis Depay, jugador del Olympique de Lyon (goleador ayer ante el Mónaco) que coincidió con Obeng en la selección la temporada pasada, fue el que pidió a los jugadores que celebrasen así los tantos para apoyar su academia. El delantero Yeboah, que estuvo hace tres temporadas en el Oviedo, también hizo ese gesto tras un gol con la selección.

El gol más importante de Obeng esta campaña, pues, aclarado. Porque el suyo no fue un tanto más. Esta vez tuvo premio para el equipo, que sumó un empate valioso. Los otros goles de Obeng, ante el Logroñés (2-3) y frente al Leganés (2-1) no sirvieron para que el equipo azul sumase. Esta vez sí. Obeng respondió así a la confianza del Cuco, que pese a su mala racha goleadora sigue confiando en él.

El navarro valora del delantero su desgaste en el trabajo e iniciativa del técnico fue impulsarlo para el primer equipo en la campaña actual. Obeng, además, adelanta a Rodri en el ranking de goleadores del Oviedo este curso. El andaluz lleva dos. El ghanés, parece, ha adelantado a Rodri como segundo delantero de cara a los últimos partidos de Liga. Su titularidad frente al Almería como referencia del ataque azul fue la segunda consecutiva tras salir también de mano frente al Girona en el Tartiere (0-1). Los tres goles de Obeng, los mismos que logró el curso pasado, lo sitúan a 4 de su mejor marca como futbolista, los que consiguió en el Calahorra hace dos temporadas en Segunda B. Para el futbolista, espera su entorno, supone recuperar confianza de cara al fin del curso. El ariete la necesita pese a tener el futuro asegurado: de los delanteros que están en el Oviedo en estos momentos, Obeng es el único con contrato en vigor más allá de junio.