La voz de los peñistas del Oviedo: “Empezamos siendo un grupo de amigos”

María Álvarez es la presidenta de la peña Azul Olivares, fundada en febrero de 2014 y que en la actualidad cuenta con más de 400 socios. La “Olivares” es una de las peñas más numerosas del oviedismo y destaca por su actividad en internet. Álvarez, devota del Oviedo de los noventa, puso a andar la peña con varios vecinos del barrio y en la actualidad ya tiene peñistas de fuera de España. La ovetense confía en el futuro deportivo del equipo, defiende a los jugadores y le pide al club que escuche más a sus aficionados y accionistas.

–¿Cómo llegó a ser presidenta de la peña?

–La idea fue mía. En el barrio de Olivares hay muchos oviedistas y muchos socios del club, pero algunos no acudían al campo por no ir solos. Se me ocurrió aglutinar a todos los aficionados y así empezó todo. Al principio éramos 15 o 20 socios y poco a poco fuimos creciendo. Los viajes eran una maravilla.

–¿Todos los socios de la peña son de Oviedo?

–Al principio sí, pero ya no. Ya somos una peña global e incluso tenemos algún socio extranjero.

–¿Le quita mucho tiempo presidir la asociación?

–Lleva bastante tiempo, pero es muy reconfortante y me gusta mucho. Todo lo relacionado con el Oviedo es pasión.

–¿Qué función es la más trabajosa?

–Hay muchas. Hablar con toda la gente, tener informados a los socios, actualizar los datos, tener al día nuestras redes sociales... La Asociación de Peñas (APARO) facilita mucho el tema de las entradas. Inscribimos un formulario y ellos se ocupan de todo y eso sirve de gran ayuda.

–¿Han notado una subida de socios en los últimos años?

–Sí, comenzamos siendo un grupo de amigos y ahora somos una gran familia.

–¿Qué cree que necesita el club para crecer en lo social?

–Para crecer en lo social lo primero es creer en lo que haces. Todos somos un equipo y para que funcione hay que hacer partícipes a socios y accionistas en el día a día. Cada iniciativa que haga el club, debe tener de lado a sus aficionados. Al Oviedo le diría: cuenta con tus socios y accionistas, haz que formen equipo, que se sientan queridos y mimados.

–¿Es optimista con el futuro deportivo?

–Claro que sí, hay muchos motivos para creer en el equipo y tenemos el capital más valioso que es la afición del Oviedo.

–Diga su momento más feliz con el Oviedo.

–Como presidenta de la peña, me quedo sin duda con el partido ante el Cádiz en el Ramón de Carranza, cuando ascendimos a Segunda División. Como oviedista, elijo la eliminatoria ante el Génova, que es un momento imborrable para todo el oviedismo. Tengo asimilado que no voy a volver a vivir algo así, pero nunca se sabe...