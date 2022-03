Ziganda se reivindica y alaba el juego del Oviedo en el Tartiere

Un Oviedo de dos caras. Luciendo fortaleza en su feudo, aunque con menos entereza a domicilio. Así lo ve José Ángel Ziganda, que encara la recta final de la competición, solo diez fechas por delante, con un mensaje claro de optimismo. Dice el técnico que está el Oviedo ante una oportunidad única de colarse entre los primeros. Apela el navarro a la opción que da la competición de colarse entre los seis primeros. El sexto, la Ponfe, navega con 6 puntos de ventaja. Difícil pero lejos de ser imposible cuando quedan 30 en juego. Y en ese discurso del entrenador, la versión más reivindicativa de Ziganda, que ensalza el papel de los suyos cuando actúan de locales: “En líneas generales la mayoría de los partidos en casa han sido atractivos de ver”.

El técnico amplía su análisis: “Somos un equipo regular, en lo bueno y en lo malo. En casa hemos hecho buenos partidos, aunque alguno no ha salido como queríamos. La derrota ante la Real B es una excepción de los últimos 6 o 7 partidos. Y fuera pasa lo contrario: no hemos dado el rendimiento esperado, no hemos tenido el control, aunque también hemos firmado alguna actuación buena”. Y añade: “A pesar de ello, el equipo es noble cuando juega fuera. No se entrega y, aunque no esté fino, cuesta ganarnos”.

Las sensaciones a lo largo de la temporada van en el mismo camino que lo expuesto por el navarro, con el Oviedo ofreciendo mejor imagen ante su gente, y los números también corroboran la tesis del navarro. Solo hay cinco equipos en Segunda con mejores cifras en su campo que el Oviedo. Los azules suman 28 puntos. Le superan Valladolid, Almería y Eibar (36), Girona (33) y Cartagena (31). También con 28 figuran Burgos, Ponferradina y Lugo.

Fuera de casa, las cosas chirrían más. El Oviedo ha añadido 17 puntos a su cuenta, y es el 13.º mejor equipo de Segunda como forastero. Queda claro, así visto, que las opciones al play-off se ven lastradas por su rendimiento fuera de casa.

En la defensa de la actitud de sus pupilos, el Cuco va más allá. “El grupo está vivo y lo demuestra. Si no, en partidos como el de Gerona o Lugo se hubiera dejado ir, como sucedió en Tenerife. Pero no se entrega. Este equipo es honrado, noble”, se justifica.

Así que Ziganda cree en las posibilidades de los suyos. Encara las diez últimas fechas con el equipo bien situado aunque echando en falta algunos puntos que se cayeron por el camino. Y afronta el momento clave sin miedo a la presión. “Hay que convivir con ella y no perder la perspectiva. Tenemos que ser conscientes de que disfrutamos con esto y que tenemos una posibilidad real de engancharnos arriba. Ahora estamos a seis puntos, pero pueden ser cuatro o tres el domingo. Y, de una mala, si las cosas no salen, hay que agarrarse a que somos profesionales. Somos unos afortunados y jugar un partido como el del sábado -por mañana- es un privilegio”.

La última intervención es para desgranar al Fuenlabrada, rival de mañana que quiere sacar la cabeza del pozo de la mano de Sandoval. El Cuco advierte de que el partido será áspero: “Los partidos del Fuenlabrada son cerrados, con resultados cortos, aunque es cierto que les han ido cayendo muchas cruces. Sandoval conoce el club y sabe cómo sacar rendimiento a la plantilla. Al Málaga le ganó como lo hizo tantas veces, en partido cerrado. Espero un equipo agresivo, incómodo y que apretará”.