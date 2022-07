Adiós al hombre del doblete: las claves de la marcha de Mossa

Hubo dudas, pero finalmente una decisión para poner fin a una etapa de cinco años en la escuadra oviedista. Mossa no seguirá en el Oviedo tras finalizar contrato y ya busca equipo para continuar su carrera deportiva. El lateral izquierdo no tuvo una oferta de renovación por parte de la entidad, pese a que en el club estuvo sobre la mesa una posible ampliación del contrato.

Al contrario que en el caso de Christian Fernández, al que el Oviedo comunicó tras el final de la campaña que no entraba en los planes del equipo, Mossa, de 33 años, estuvo a disposición del club, que finalmente decidió no ampliar su vinculación.

El Oviedo hizo ayer oficial la situación actual de la plantilla y al igual que al resto que se marchan, agradeció "profundamente" a Mossa su "entrega, trabajo y compromiso".

"Cinco temporadas dan para mucho y sé que he pasado por momentos buenos y no tan buenos. Os pido disculpas si en algún momento no estuve a la altura o esperabais más de mí. Pero os prometo que me he vaciado y he respetado este escudo cada día. Soy un oviedista más para siempre y espero que pronto volvamos a ver a este equipo donde se merece. Cuando eso pase, ahí estaré para celebrarlo con vosotros", dijo el lateral en una cariñosa carta dirigida a la afición.

"En este club he aprendido que a los equipos no les hacen grandes ni su historia, ni sus títulos, les hace especial su gente", recalcó el defensa. Mossa se va como uno de los jugadores más populares del Oviedo en esta etapa en Segunda División. En la retina de los oviedistas queda su recordado doblete al Sporting en el Tartiere en la campaña 2017/2018. Aquel fue el primer derbi asturiano en el Tartiere tras la vuelta de los duelos de máxima rivalidad y se saldó con la victoria azul (2-1) gracias a dos tantos del lateral izquierdo. "Fue uno de los días más felices de mi vida y pudimos devolveros el orgullo", asegura el valenciano.

Además de su adiós, el Oviedo confirmó ayer que trabaja en la continuidad de Montiel en forma de otra cesión del Rayo y también en la de Borja Sánchez, que tiene una oferta para renovar y se espera su respuesta en los próximos días.