Cornud y Cueto dejan dinero en caja: el Oviedo ingresará 100.000 euros solo por el canerano

Una de las marchas, por lo sentimental, se hace más dolorosa. La otra ya estaba digerida desde hace varios días. El lado positivo: ambas sirven para que el Oviedo amplíe espacio en el límite salarial y así tener más recursos en el mercado de fichajes que acaba de comenzar, el primero con Tito al frente. El adiós de Pierre Cornud, oficial desde ayer después de que se desbloquease su salida al Maccabi Haifa de la Liga de Israel, se une al previsible traspaso del canterano Javi Cueto, que tiene preparada su marcha al filial del Atlético de Madrid, de Segunda RFEF.

Ambas operaciones son independientes y permitirán al Oviedo tener más dinero en caja. El Oviedo anunció por la tarde el adiós de Cornud, una operación desatascada después de que todas las partes superasen el conflicto originado por la actuación del galo, que acudió a Haifa a pasar reconocimiento médico con el club de Israel sin tener permiso del Oviedo.

El Maccabi se disculpó con el club azul después de que se filtrase una fotografía en las redes sociales y la operación se desatascó en las últimas horas. La marcha de Cornud se produce en forma de cesión, ya que el galo tenía contrato en vigor con los azules hasta 2023, aunque el Oviedo percibirá dinero por su adiós y no tendrá que aplicar el convenio de acreedores vigente, por el cual debe destinar parte del montante de un hipotético traspaso a los deudores.

Con esta fórmula, el club azul esquiva el citado convenio, que expira en 2023. Si la operación hubiese sido en forma de traspaso, el Oviedo solo percibiría la mitad del montante. La cláusula de rescisión de Cornud es de tres millones de euros, pero la cesión se ha cerrado por una cantidad inferior. El valor de mercado del galo ronda el medio millón de euros. Paralelamente a Cornud, el Oviedo también trabajaba en las últimas horas en el traspaso de Javi Cueto, delantero del Vetusta, que lleva en la entidad carbayona desde categoría cadete y prepara su marcha a la cantera del Atlético de Madrid para jugar en su filial, que militará el curso que viene en Segunda RFEF tras lograr el ascenso la campaña pasada.

El Oviedo ingresará por el traspaso (no está descartado que se haga en forma de cesión) 100.00 euros, a lo que habría que añadir otros ingresos supeditados a objetivos deportivos. Además, el Oviedo también se ha guardado un porcentaje en base a un hipotético futuro traspaso.

Cueto, de 21 años, fue el máximo goleador del filial del Oviedo la pasada campaña, en Tercera División. Tras el descenso de categoría, y a las órdenes de Jaime Álvarez, el ariete gijonés se alzó como líder del ataque y metió 21 goles, siendo "pichichi" de toda la categoría.

Además, jugó un partido el curso pasado con el primer equipo a las órdenes del Cuco Ziganda, ya exentrenador del Oviedo, que fue el técnico que le hizo debutar con los mayores hace dos temporadas en un partido ante el Mirandés.

El galo dice que el club tuvo "mala fe"

Cornud dio su versión sobre el revuelo creado en el club después de que fuese a pasar reconocimiento médico a Israel sin tener el permiso del club. La filtración en redes sociales de una fotografía del galo vestido con la camiseta de entrenar del Haifa causó una respuesta oficial del Oviedo. "¿Qué tal un poco de respeto?", escribió el club azul. El galo dio su punta de vista a través de una carta y dice que el Oviedo "dio la autorización al Maccabi a negociar un traspaso y, mientras llegaba el acuerdo, me fui a Haifa para pasar el reconocimiento médico en un hospital público". El galo indica que "entraron varios aficionados y uno de ellos tomó una foto sin mi permiso y la publicó en su twitter". Cornud, en ese sentido, dice: "me sorprendió la reacción de la persona a cargo de la comunicación del club, que publicó en el twitter oficial esa foto mía, tomada contra mi voluntad". Cornud asegura que "ha sido un gesto de manipulación con mala fe, mintiendo a la gente para crear algo negativo". El Oviedo asegura que antes de poner ese mensaje en twitter se puso en contacto con Cornud y que además no iba dirigido a él, sino al responsable de la filtración.