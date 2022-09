La guinda del Oviedo que pudo ser azul: Óscar Ureña

Tito Blanco fue muy claro ayer en su intervención en el Carlos Tartiere: el Oviedo estuvo muy cerca de fichar a un jugador en las últimas horas del mercado. El deseado no pudo salir de su equipo, paso ineludible para recalar en el club azul. Hubiese sido la guinda. El anhelado por Tito y el Oviedo se trataba de Óscar Ureña (2003, Figueres), un jovencísimo extremo que juega en el Girona, por el cual esperó el club ovetense casi hasta el final. Ureña, jugador diestro, destaca por su velocidad, verticalidad y desborde y puede adaptarse a las dos bandas. La negativa del Girona a prescindir de sus servicios impidió que vistiese de azul.

Ureña se trata de un jugador muy del gusto de la dirección deportiva y también del técnico carbayón, Jon Pérez Bolo. Ureña está considerado una de las perlas del Girona, que juega en Primera División. El club catalán realizó ayer cuatro fichajes: Gazzaniga, Oriol Romeu, Toni Villa y Manu Vallejo. Esos movimientos, de los que estaba al tanto el Oviedo, hacían presagiar que el extremo podría salir del Girona en forma de cesión a un club que le diese más minutos de los que podría tener. El Oviedo se mostraba como su destino ideal, pero el Girona se mantuvo firme: Ureña seguirá en el club.

El extremo ha participado en dos partidos en lo que va de temporada. En uno de ellos ha sido titular, prueba de la confianza que tiene en sus posibilidades Michel, su entrenador y principal valedor, que le hizo debutar en el fútbol profesional el curso pasado. Ureña, que es canterano del Girona, participó en nueve partidos el curso pasado, que concluyó con ascenso a Primera para los gerundenses. Tito Blanco, sin citar el nombre de Ureña, explicó lo que sucedió el último día de mercado. "El jugador pertenece a un club y ese club no le ha dado salida: no lo tiene ni el Oviedo ni ningún equipo. Por eso digo que no teníamos el control de la situación". Respecto a si ese jugador podría ser opción para el Oviedo en invierno, Tito respondió que "no sé si ese jugador rendirá de aquí a invierno como para que volvamos a quererlo. Si se pone a jugar y su rendimiento es óptimo, será imposible tenerlo. El trabajo de la secretaría técnica es tener más opciones para poder mejorar la plantilla", concluyó.

Ureña hubiese llegado para competir con un puesto con Sangalli y Viti, aunque también hubiese sido un comodín en la banda izquierda. Cumplía todos los requisitos, pero no pudo ser. En invierno, veremos.