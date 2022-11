El primer consejo de Pachuca en el Oviedo: estos son los seis nombres que lo integrarán

La junta de accionistas que se celebra mañana supondrá un nuevo punto de partida en el órgano de dirección del Oviedo. Pachuca pondrá su acento en el consejo de administración con el nombramiento de tres consejeros de su confianza que compensarán la salida anunciada ayer de Menéndez Vallina. José Ramón Fernández, vicepresidente corporativo de medios; Gerardo Cabrera, jefe de finanzas, y Pedro Cedillo, socio del grupo, pasarán a formar parte del órgano de gobierno del club aunque estarán a medio camino entre México y España.

Así, el consejo de administración estará formado por seis personas, con Martín Peláez a la cabeza, presidente, que además percibirá un sueldo por su labor en el club en cuanto se apruebe en la junta. Junto a él, se mantienen Fernando Corral y Manolo Paredes, supervivientes de la etapa Carso. El segundo, además, también recibirá remuneración a cambio del asesoramiento en materia jurídica que le ofrece al club. Los tres nuevos miembros mexicanos asumirán el cargo en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos "Ciudad de Oviedo" a las 17.00 horas.

Fernández y Cabrera han estado unidos al Oviedo desde la llegada de Pachuca el pasado verano, aunque a partir de ahora lo harán en un puesto de mayor responsabilidad. Los dos mexicanos llegaron la semana pasada a Asturias y asistieron el domingo al choque ante la Gimnástica de Torrelavega en El Malecón. Por su parte, Pedro Cedillo también conoce Oviedo, al acompañar a Jesús Martín durante su estancia del pasado verano. Los tres tienen dilatada experiencia y cuenta con el aval de Jesús Martínez.

En los puntos del orden del día de la junta, además de los habituales (aprobación de las cuentas, de los ingresos y gastos y de la gestión social) se incluye la "modificación del órgano de administración", un trámite necesario para ampliar el número de consejeros respecto a los 3 que está establecido actualmente en los estatutos, y la "fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros", una medida que no será aplicada a todos los miembros.

La salida de Jorge Menéndez Vallina no estaba en los planes iniciales pero se considera una leve alteración del rumbo, algo que no debe condicionar la hoja de ruta. El grupo Pachuca, que entró en el Oviedo con la intención inicial de no provocar grandes cambios pero que los ha ido introduciendo con el paso de los meses, formará en la junta de accionistas de mañana su primer consejo de administración con su sello.

Desde su llegada el pasado verano ha ido dejando profundos cambios en el organigrama con el paso de los meses. Federico González, David Mata, Tito y Bolo han sido los principales nombres que han salido del club.