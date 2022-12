Las claves del mercado de invierno en el Oviedo: un mes de retos para Roberto Suárez

Roberto Suárez afronta en solo cinco días su reto más importante desde que regresó a la entidad oviedista en 2017. El mercado de fichajes que se abre en 2023 es la primera ventana con el exjugador como director deportivo del Oviedo. Para él, su primer mes vertiginoso al timón. Para el club, la oportunidad de dar un estirón al equipo y poder aspirar a algo más en la segunda vuelta. Sobre la mesa hay varios asuntos pendientes que se han tratado en los últimos días. Y también los retos que tiene Suárez, con el director general Agustín Lleida encima de las operaciones.

Sequeira, el primer fichaje

Todavía no hay anuncio oficial, pero salvo que Álvaro Cervera cambie de idea, ya es una realidad. El extremo argentino Leo Sequeira será el primer fichaje de invierno y jugará en el Oviedo de la mano de Pachuca. El futbolista de 27 años pertenece al conglomerado de Jesús Martínez y lo previsible es que juegue cedido en el club azul. El técnico del Oviedo ha dado el visto bueno a su incorporación tras verlo desempeñarse en El Requexón. Si a Cervera no le hubiese convencido, Sequeira no vestiría de azul. El técnico considera que necesita una pieza más en el extremo. En la derecha, tras la salida de Jirka en verano, solo están Viti y Sangalli.

El donostiarra ha tenido problemas físicos y en el Oviedo opinan que Sequeira puede ser una pieza interesante. Además, también puede desempeñarse a banda cambiada, por la izquierda. La velocidad es su principal cualidad, como se ha visto en El Requexón durante su periodo de prueba.

Posibles salidas

Para que llegue Sequeira, el Oviedo debe hacer sitio en la plantilla y despejar alguna de las dos fichas extracomunitarias que en estos momentos están en la plantilla: Alonso Aceves y Marcelo Flores. La salida del lateral izquierdo está encaminada. En el Oviedo se da por hecho y además su destino podría estar en el León, equipo mexicano propiedad de Pachuca. Aceves es un jugador muy valorado en el grupo empresarial de Jesús Martínez. Es un canterano que se formó en el Pachuca y el grupo pretende que siga con su evolución tras su experiencia en Oviedo.

El caso de Marcelo Flores es distinto al estar cedido por el Arsenal, club inglés que nada tiene que ver con Pachuca. El conjunto londinense tiene la sartén por el mango en el futuro del joven jugador y si considera que lo mejor para su formación es que continúe en el Oviedo no tendría por qué moverse. Recientemente, directivos del Arsenal estuvieron en la ciudad para conocer de primera mano la adaptación al club de Marcelo. Su llegada coincidió quizá con el mejor momento personal del mexicano, que de un tiempo a esta parte dio un paso adelante con Cervera a los mandos. No obstante, todas las posibilidades están abiertas. En el resto de líneas, el club no prevé a priori salidas, pero todo dependerá de los tiempos del mercado y de las pretensiones de los jugadores. No se pueden descartar sorpresas, que en el mercado de invierno suelen ser habituales.

Bretones, con ofertas

Bretones está siendo una de las sensaciones en el primer tramo de Liga del Oviedo y su irrupción en el fútbol profesional no está pasando desapercibida en los despachos de Segunda División. En los últimos días varios equipos preguntaron por la situación del lateral izquierdo, canterano del Oviedo y de 22 años. Incluso hubo alguna llamada de clubes extranjeros. Bretones ha sido renovado recientemente y ni el club ni el jugador contemplan su salida pese al citado interés de varios equipos. El entorno del futbolista lo descarta tajantemente.

Los objetivos, fijados

La dirección deportiva tiene claras las necesidades del equipo de cara a la segunda vuelta, aunque en el Oviedo apuntan que en ningún caso se acude con urgencias al mercado. Se traerá jugadores que estén en el radar y se entienda que puedan mejorar lo que hay. Los objetivos fijados, además del puesto de extremo que ocupará Sequeira, pasan por contratar un mediocentro y un delantero que den otras prestaciones a las que ya hay. El Oviedo tiene varios candidatos a los citados puestos y la previsión es que el mercado será bastante lento y que no se animará hasta los últimos días de enero.

Renovaciones pendientes

El club lleva trabajando varias semanas en atar a los jugadores importantes del proyecto. Ya se negocian dos ampliaciones de contrato: la de Lucas y la de Dani Calvo. En el caso del lateral no se esperan problemas: club y jugador parecen querer lo mismo. Por el central habrá que esperar algo más.