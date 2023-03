David Vidal sale en apoyo de Cervera: "El Almirante sacará el Oviedo a flote; denle confianza, por Dios se lo pido"

Él puso el mote a Álvaro Cervera, "el Almirante" y él es quien lo apoya sin fisuras ante la crisis de resultados del Oviedo. "No duden de él", advierte con su voz inconfundible. David Vidal descuelga el teléfono desde Cádiz justo antes de ponerse a bucear para ver "algunos centollos".

El popular técnico, ya retirado del fútbol, no se piensa las respuestas y salta como un resorte. "¿Me pregunta por Cervera? Lo tengo muy claro. Los jugadores del Oviedo tienen que hacerle caso. Le llamo el Almirante porque él estuvo aquí en Cádiz y lo hizo fenomenal. Yo estuve cinco años (en el equipo gaditano) y él lo hizo mucho mejor que yo, así de claro. A Cervera hay que darle tiempo y los futbolistas tienen que escucharle y aprender, porque es un profesor. Hay mucha gente que sabe de fútbol, pero el Almirante entiende. Tuvo momentos malos como entrenador y siempre sacó el barco a flote. Ahora lo hará en el Oviedo", explicó Vidal, que hace una petición: "Denle confianza, por Dios se lo pido. El club tiene que apoyarle". El gallego, que tuvo al técnico del Oviedo como jugador en el Hércules, insiste en que Cervera será capaz de enderezar la situación: "Es un catedrático del juego, un hombre de fútbol y el Oviedo es un escaparate para el Almirante. Pongo la mano en el fuego por ese entrenador, porque además está en el mejor momento de su carrera".

Vidal, que sigue al Oviedo, aprovecha también para hacer una corrección. "¿Por qué dicen que quedan no sé cuántas finales? Por el amor de Dios, que no digan eso. Una final es cuando te vas para el cementerio y en Segunda División quedan once partidos. Hay tiempo de sobra y Cervera lo logrará, además es una magnífica persona", concluye Vidal, genio y figura y fan número uno del Almirante azul.