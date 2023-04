A Enrich le sienta mejor el 9: sus goles y un futuro incierto en el Oviedo

El sutil cambio en los planes de Cervera (un medio más actuando como delantero) le sacó del once. Una lesión le volvió a meter en escena. Ahora, con un papel más protagonista. Así es el fútbol, juego de momentos. Y a Sergi Enrich, veterano, la oportunidad le llegó cuando estaba preparado. En Ibiza, un doblete, el primero de un futbolista azul ya que hasta hace un par de semanas ni todo el equipo era capaz de celebrar dos tantos en un choque. Enrich se llevó el protagonismo y él lo agradece: "La verdad es que son dos golazos".

El balear jugó otra vez en punta, con Rama apoyándole, pero con la responsabilidad absoluta del gol. Un cambio que se produjo tras la lesión de bastón y que está sirviendo para mostrar su mejor versión. Fueron dos en Ibiza, uno ante el Lugo y otro más contra el Eibar. Cuatro en las últimas jornadas, lo que le convierte en el delantero más voraz del momento en Segunda.

En Can Misses, además, fueron dos golazos. "Tengo que verlos repetidos, pero me parecen acciones de mucha dificultad, sobre todo el primero. En el segundo todo viene de un robo de Camarasa, que me da el pase, Vallejo tiró un buen desmarque que se ha llevado al central que venía a por mí y no me lo he pensado: sabía que tenía que acabar la jugada. Me salió un buen tiro", resume.

Ha tardado en encontrar su mejor versión pero ha llegado a tiempo para levantar al equipo en la tabla. Cuando se le preguntan los motivos de su mejora, ofrece una explicación: "Las cosas han cambiado, ahora piso más área. Antes hacía un trabajo que no se veía pero que era el que quería el entrenador, era trabajo sucio. Tuvimos una mala racha y decidió cambiar, el único que salió fui yo y el míster decidió poner un punta y a partir de ahí llegó la lesión de Borja (Bastón) y se me abrió la posibilidad de jugar solo arriba y me encuentro muy cómodo cerca de los dos centrales. Ya no me tengo que pelear con los mediocentros y dentro del área hago peligro”, explica el delantero de los azules.

El balear comanda el ataque e un equipo en raha. La permanencia parece atada con los 49 puntos actuales, aunque la orden es seguir navegando hasta superar los 50. Y, por arriba, tampoco parece que llegue a tiempo a luchar por las cotas más altas. Enrich lo tiene claro: no hay que bajar el nivel: "Tenemos que seguir luchando, cuanto más arriba quedemos mejor, porque los jugadores nos lo merecemos. También será mejor para el club y para la afición. Nos tienen que ver entregados como ahora. Podemos perder, pero la actitud tiene que ser esta: correr y correr hasta que no puedas más. Y cuando no puedas más, que salga otro. Hay que acabar con un buen sabor de boca tras una temporada que no ha sido sencilla para ninguno".

Situación contractual

Enrich acaba contrato el 30 de junio y el Oviedo, pendiente de conocer su tope salarial, aún no se ha puesto en contacto con él para valorar si continúa o no el próximo curso. Su futuro en el club azul está en el aire. Ocupa una plaza, la de delantero sobre la que se avecinan cambios de cara al próximo curso. Hay dos futbolistas con contrato fijo y otor más que se unirá como se contempla en su contrato.

Borja Bastón tiene vinculación más allá del 30 de junio. Pero su caso es especial. Renovó hace algunos meses su compromiso y su contrato incluye la opción que pueda seguir su carrera en México el siguiente curso. Dependerá de las conversaciones que se tengan con él cuando la campaña esté finalizada para ver qué sucede. Con Obeng no está tampoco claro. Salió en enero rumbo al Huesca y la idea, en principio, es intentar sacar tajada de su traspaso: a partir de julio se acaba el convenio de acreedores y el dinero de su venta iría íntegro al Oviedo. Y está Masca, que firmó el pasado verano un contrato con el Vetusta que incluía que el siguiente año formaría parte de la primera plantilla.