Este viernes ha arrancado con malas noticias para el Oviedo de cara al derbi asturiano. Viti Rozada, indiscutible en el Oviedo, será baja ante el Sporting por una lesión muscular que se ha confirmado esta mañana. El canterano azul iba a salir en el once ante el eterno rival y además estaba en un buen momento, anotando goles en los últimos encuentros. Su baja es un varapalo para Cervera, que no podrá contar con uno de sus jugadores de confianza. Con Viti de baja, se abren opciones para otros jugadores. Moro es ahora candidato al once de extremo derecho, aunque también hay más opciones, como ubicar ahí a Hugo Rama, sin descartar un cambio táctico.

El Oviedo informó así de la baja de Viti: "El jugador del Real Oviedo, Viti Rozada, ha sido sometido a pruebas médicas en Clínica Asturias que confirman sufre una lesión muscular en el sóleo, que le mantendrá al margen de la dinámica de entrenamientos, y pendiente de evolución. El jugador ya ha iniciado su proceso de recuperación"