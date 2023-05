Álvaro Cervera mostró su satisfacción por el juego de los suyos en El Molinón y con el punto cosechado. El técnico ofreció su lectura del choque al término del derbi.

El análisis del empate.

“El empate es justo por el juego. Estuvimos muy bien en la primera parte, con varias ocasiones. En al segunda hicieron cambios de jugadores y de posición y nos ha costado salir. Es justo que marcaran, pero no cómo se ha producido. Esas jugadas me cuesta admitirlas. Hay contacto y pitas… Tal y cómo se produce no debía pasar. No se puede cambiar el signo de un partido por ese tipo de jugadas”.

“Hicimos una primera parte sensacional y ellos en la segunda han estado bien. Nosotros hemos cometido errores que no me gusta cometer de jugar por sitios que no debemos. No corrimos, no llegamos por fuera. No nos ha faltado, pero juegas contra un equipo que lo ha hecho bien”.

Problemas tras el descanso.

“Ellos pasaron a jugar con dos por fuera, teníamos que echar una mano y no perder balones por dentro. Y los perdimos. Hay que ver dónde pierdes la pelota”.

Enrich.

“Es un jugador magnífico. Siempre me ha gustado. A Borja Sánchez fue decisión mía. Le veo todos los días a todos. Analizo y pienso quién puede ser más importante”.

Los cambios.

“Velocidad no teníamos en el banquillo. Los cambios buscaba seguir entrando por fuera. Nos hemos empeñado por dentro, y ahí hemos muerto".

Tomeu Nadal.

“Cambié el portero cuando vine y ahora decido que está mejor de Tomeu. Hay cosas que se hacen por higiene del vestuario. No resto jugando Tomeu y añado socialmente si juega él”.

El penalti.

“Para mí, esa jugada y todas las parecidas no son penalti”.

El ambiente.

“De cara al fútbol es bonito, hay colorido. Es intenso y bonito de vivir”.