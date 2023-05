Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró convencido de que el árbitro acertó en la jugada polémica del derbi asturiano al señalar penalti de Calvo sobre Djuka. “He salido a los jugadores a decir que era penalti”, afirmó categórico.

Todas sus declaraciones:

Análisis del partido

"Djuka quería dar un paso adelante y apretar a centrales; eso ha desprotegido a lo de dentro y eso tuvo que ser compensado por Pedro y Varane. Corregimos a Djuka en el descanso. Cambiamos la estructura y fuimos sólidos".

"El Oviedo defiende muy bien y es complicado hacerles daño. Es un equipo muy sólido, con jugadores fuertes y con piernas. Es complicado generar".

¿Qué sensación se queda?

"Sensación de que pudieron ser tres puntos. En el cómputo general pudimos ser mejores. Ellos tienen buen equipo y buenos jugadores".

Derbi

"Ha sido muy especial desde la llegada, que ha sido emocionante. Nunca viví nada parecido. Habla de una afición que está sedienta de triunfos y alegrías".

Siguiente proyecto

"La reflexión debe ser muy profunda. En este club han cambiado entrenadores cada x meses y el resultado era el mismo. Cuando llegue vi cosas que explicaban porque los resultados eran los mismos. La propiedad lo tiene claro. Y no solo hablo de la plantilla. Hay funcionamientos en el club que tienen que llegar y están cambiando. Que los resultados van a llegar de una temporada para otra… No lo sé. Puse el ejemplo de grandes clubes que necesitaron cuatro años para alcanzar nivel. Cada vez hay más clubes que hacen cosas bien. Si te quedas anclado en el amateurismo… Estanos cambiando muchas cosas. No sé cuál será el resultado del año que viene; pero se están haciendo muchas cosas para merecer mejores resultados el año que este año".

Próximo proyecto e idea de juego

"Mi idea del año que viene dependerá de qué elementos tenga. No se puede decir hasta entonces. Ahora no puedo responder hasta que tengamos la fotografía de la completa".

¿Ya tienen tomadas decisiones?

"La evaluación de los jugadores la haremos a la interna. Ese día me va a llevar a un nivel y a otro. Hay herencias y contratos que están ahí. Y a partir de ahí tomar decisiones. Las que podamos. Hay otras que no se pueden tomar".

Penalti

"Yo he salido a decirle a los jugadores que era penalti. Hemos visto distintas tomas y hemos visto la camiseta de Djuka alargada. Le he dicho a los jugadores: 'Tranquilos, que es penalti'".

Decisiones arbitrales

"Tuvimos una acción muy parecida en Leganés y expulsaron a Guille".

Futuro de Djuka

"Todavía no lo tenemos decidido. Habrá que hablar a la interna. Y ver qué es lo más favorable para el club y para Djuka. Ver qué es lo mejor para las dos partes".

Cambio de sistema

"Lo tenía contemplado".

Falta a Bruno en el gol

"Yo puedo forcejear pero no agarrar. En la de Bruno hay un forcejeo. Pero si te agarro de la camiseta, es algo que no puedo".