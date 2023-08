Pachuca importa el modelo del Genuine para México

Hasta la fecha, no hay ningún jugador del Oviedo que haya hecho la maleta rumbo al Pachuca. Las sinergias en el grupo que domina el Oviedo son más bien de México a Asturias, a excepción de la marcha de Borja Sánchez al León. Sin embargo, ya hay germinando un proyecto en la ciudad deportiva azteca que tiene su germen en la capital asturiana. Pachuca está preparando un área propia para jugadores con alguna discapacidad intelectual, lo que en Oviedo es el Genuine, que depende de la Fundación azul y es una de las señas de identidad de la misma. Gabriela Murguía, rectora de la Universidad del Fútbol y directora general del Grupo, conoció el proyecto del Genuine en una de sus visitas a Asturias y decidió implantarlo en México, de la mano del Oviedo.

"Me dijeron: ‘tenemos que hacerlo aquí’. Dije: ‘no hay problema’. Tenemos un grupo experto que ya estaba trabajando, yo me sumé más adelante”, explica Carlos Trucco, un exjugador internacional del Pachuca, que fue también entrenador, y desde hace casi 30 años trabaja en el Grupo, ocupándose de temas de formación. Él, uno de los principales colaboradores de la mujer de Jesús Martínez, es a todos efectos los un rara avis en el mundo del fútbol. "Los que han jugado un poco a mi nivel quieren ganar mucho dinero y hacen otras cosas. Podría tener mi empresa y estar tranquilo, pero hoy llegué a las 6 de la mañana a la ciudad deportiva y me voy por la noche, porque me gusta", dice Trucco, graduado en Administración de Empresas y con décadas de experiencia en formación.

Actualmente es el director de capacitación y desarrollo y trasladar el proyecto Genuine es ahora una de sus principales labores. "Beatriz (Méndez, coordinadora del Oviedo Genuine) me ayudó muchísimo a conocer todo. Hicimos ya varios trabajos con chicos que tienen síndrome de Down de la mano de la Asociación Down Hidalgense. Esta semana viajarán a León para hacer una captación", resume Trucco.

Este proyecto que nace con el Oviedo, admite, es algo completamente diferente que no se había visto en México. "Tenemos que formar a los profesionales y luego se verá cómo evoluciona. Lo importante es la inclusión y armar grupos de chicos, porque muchos podrán jugar al fútbol en una Liga y otros no y tendrán que hacer otras cosas, como talleres de pintura o de lectura. Tenemos que preparar a todos. En España, en temas de inclusión, nos llevan años de ventaja", finaliza Carlos Trucco.