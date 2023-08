Agustín Lleida aprovechó para, en la cadena COPE, valorar los próximos movimientos del equipo carbayón en el mercado. "Hasta el 31 de agosto todo es posible. El tope salarial prácticamente está agotado. Queda lo que podamos ingresar de abonos, de la parte comercial... Estamos ‘raspados’, pero no se puede descartar nada", explicó.

Uno de los nombres que siempre se ha vinculado al Oviedo es el de Santi Cazorla. A juicio de Lleida, el campeón del Europa con España es "muy oviedista" y hasta el momento de su retirada la opción de llegar al club azul "no se cerrará". "El fichaje de Cazorla no depende del tema salarial, porque si viene no será para ganar dinero. Hasta el 31 de agosto todo es posible", recalcó de nuevo.

En el capítulo de bajas, Lleida confesó que el club rechazó recientemente una oferta por Abel Bretones. "Hablamos con Jesús Martínez y decidimos que es mejor no vender. Sin embargo, si pagan la cláusula no tendremos poder de decisión, y en ese caso tendremos que fichar un lateral izquierdo", zanjó.