La pedrada al autobús del Sporting en la previa del derbi asturiano del pasado sábado en el Tartiere sigue estando en el centro de la actualidad. El Sporting tiene pensado presentar finalmente mañana la denuncia correspondiente, mientras la Policía busca a los autores del incidente. Pedro Aguado, coordinador policial de seguridad del Real Oviedo, atendió esta tarde la llamada de LA NUEVA ESPAÑA y valoró el suceso, que empañó un dispositivo que funcionó a la perfección, según recalcan las autoridades. "Estamos intentando encontrar a los responsables y no vamos a cejar en nuestro empeño. Haremos todo lo posible y, si damos con ellos, se expondrán a sanciones muy severas", aseguró Aguado.

La pedrada tuvo lugar a las afueras de Oviedo. Los autores, probablemente, se escondieron cerca de un descampado que está pegado a La Pixarra. "No podemos tener todo cubierto y nuestra premisa para organizar un dispositivo siempre es la misma: la seguridad total no existe. Los recorridos estaban vigilados, incluso los puentes que se sitúan en las autopistas. Desgraciadamente, no se puede controlar absolutamente todo, por tanto creemos que es un hecho aislado del dispositivo de seguridad. Solo nos queda encontrar a los culpables. El derbi no fue solo la pedrada y no fue lo importante, porque la gente se comportó a la perfección", finaliza Aguado.