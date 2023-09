El primer día de Carrión en el Oviedo en diez frases

Los tres días transcurridos del lunes al viernes han sido tan frenéticos que ayer, antes de la presentación del nuevo entrenador del Oviedo, el anterior, todavía en la ciudad, salía con su vehículo del interior del Tartiere. El futuro y presente azul –Carrión– y el ya pasado –Álvaro Cervera–, en el mismo lugar y casi a la misma hora. Uno sale por una crisis de resultados de aúpa, con el equipo en descenso, y otro llega para intentar sacar el equipo adelante. Pero no solo eso. También llega Carrión con otra misión: darle otro toque al Oviedo que vaya más en la sintonía con lo que quiere la planta noble.

Y el catalán, 44 años, entrenador ambicioso que quiere seguir haciéndose un nombre en los banquillos tras un buen papel en el Cartagena, asume el reto. Su discurso, pese a que su estilo sea antagónico al de Cervera, no fue rompedor. Más bien integrador. "Cervera hizo un gran trabajo, el año pasado solo hay que ver cómo estaba el equipo y cómo lo dejo. Hizo cosas muy buenas a nivel defensivo y yo sería un inepto si no tratase de aprovecharlo", dijo el nuevo técnico azul, que resumió su método en una frase e insistió, para subir la moral de la tropa, que el Oviedo tiene una plantilla para ganarle a cualquier equipo de la categoría.

"Todos los entrenadores tienen que adaptarse a la plantilla que tienen. Desde fuera veo la del Oviedo y me gusta, lo hablaba con mi segundo muchas veces. Para mi forma de ver el fútbol puede venir bien. Creo que tengo que adaptarme a situaciones tácticas del equipo que han venido trabajando, aunque yo entiendo que la mejor forma de ganar es sentir que puedes dominar al rival y hacerle daño. Entiendo el fútbol como algo divertido, para poder atacar y que la gente se divierta. Pero el objetivo número uno de todo el mundo es ganar, sea el modelo que sea".

El técnico también habló de la plantilla que se encontró, tocada anímicamente por la crisis. "Quiero que mis jugadores disfruten y hagan disfrutar y creo que están capacitados para ser mejores que el Valladolid. Yo los veo realmente bien, llego nuevo, limpio, no vengo con información de más y estoy muy ilusionado", recalcó, quitando importancia a que solo tenga un par de sesiones antes del partido de mañana en el Tartiere.

Da la sensación de que para Carrión el Oviedo es un paso muy importante en su carrera. La opción que estaba esperando. "Es una oportunidad para poder crecer juntos: he venido a un club grande. Me gusta la plantilla y vengo con mucha ilusión. Vamos a ser capaces de hacer cosas muy bien. Entiendo que de aquí a final de temporada estaremos satisfechos porque el equipo se dejará el alma, tenemos que conseguir que los jugadores se dejen la vida por el club y que estén lo más arriba posible, porque será bueno para ellos y para el club. Vengo con buenas perspectivas de cara al futuro y todo pasa por el día a día. Queremos ser un equipo grande, que vaya a por el partido".

El catalán dijo que espera cumplir los objetivos, aunque se apresuró a no poner metas. Lo suyo, aunque admite el tópico, es ir partido a partido. "El domingo, ganar al Valladolid. Voy a tirar de tópicos, pero lo pienso. Puedo decir que mi objetivo es quedar primero o cuarto, pero... Estamos en un club en el que tenemos que ser ambiciosos y me veo capaz de ser mejor que cualquiera, pero lo primero es Valladolid y el siguiente entreno. Estamos en una categoría que vas al campo del Eldense o del Amorebieta y va a costar e igual viene el Espanyol o el Valladolid y le ganas. Así lo veo".

Para el final de su comparecencia dejó un mensaje importante, con Cazorla como protagonista. El ídolo azul, que sigue su pretemporada particular y todavía no ha debutado, parece tener un aliado en Carrión. "Y más que hablaré con él", dijo, en mitad de una pregunta sobre el "mago" azul. Y se desmelenó. "Uno de los motivos, quizá no el más importante, pero si uno de ellos, a la hora de decidir irme al Oviedo es que Santi esté aquí. Nos puede dar mucho, es diferencial. Tiene un proceso de ponerse bien, porque viene de una inactividad larga. Para mí es un jugador diferencial, me da igual la edad que tenga y nos puede dar muchísimo los momentos que esté en el campo, y los que no esté, también", sentenció el nuevo técnico azul, que debuta mañana.

"Aire fresco para el cuerpo técnico"

La llegada de Luis Carrión ha provocado más movimientos en el cuerpo técnico azul. El catalán viene acompañado de Domingo Cisma, su segundo entrenador, y el club está trabajando para cerrar la contratación de un nuevo preparador físico que sustituya a Adolfo Mayordomo, que llegó con Cervera. Los cambios se vieron ayer: Sergio Segura, que era el entrenador de porteros desde hace 8 temporadas, seguirá en la estructura del club, pero no en el primer equipo. Le sustituye Mauro de Ves, que estaba en el filial y, mientras se cierra el nuevo preparador físico, Jorge Tejada, de la casa, será interino. Agustín Lleida, director general del Oviedo, explicó las razones de los movimientos. "Queríamos hacer cambios en el día a día del primer equipo. Sergio Segura ha hecho un gran trabajo y prueba de ello es que tenemos dos porteros que están a un gran nivel. Mauro viene de años trabajando muy bien, es persona de club y se ha estado preparando para esta oportunidad. Junto con Roberto Suárez y otras personas del club hemos creído que se merecía esta oportunidad. Queríamos aire fresco en el día a día del cuerpo técnico. Ayer hablamos con Segura y seguirá dentro de la estructura: se ha hecho todo de mutuo acuerdo", aseguró el directivo ovetense.