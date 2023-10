El Oviedo participó esta mañana en el 35.º aniversario de la Clínica Asturias, uno de los principales patrocinadores del club carbayón. En el acto, participaron Martín Peláez, presidente del Oviedo, junto a Luis Carrión, entrenador, además de Estela Díaz-Caicoya, directora de negocio y operaciones del club. “Tienen un gran talento con su equipo médico y el trato es como en casa. Es una gran labor durante 35 años y por eso se construye lo que se construye”, explicó Peláez sobre la clínica Asturias antes de someterse a las preguntas de los periodistas.

¿Cómo ve al equipo tras el cambio de entrenador?

“Estamos my contentos. Al equipo se le ve con otra dinámica, más alegre. En Lezama quedó la sensación de que podíamos haber hecho algo más pero bueno. La propuesta es diferente, con este sistema y esta confianza seguro que estaremos más cerca de conseguir mejores resultados”.

El sabor amargo del último empate.

“El hándicap del comienzo de temporada lo estamos pagando, pero hay que ir poco a poco. Sumar de visitante y dejar la meta a cero también es importante. Es bueno que los jugadores tengan la sensación de enojo cuando no se consigan las cosas porque al final el Oviedo tiene que salir a ganar en cualquier campo”.

Presión añadida.

“Hay que ir paso a paso. No puedes correr antes que caminar. Estamos satisfechos, con Carrión hemos sacado 11 puntos en sus seis primeros partidos. Con la puerta a cero muchos días, con buenas sensaciones, con una propuesta ofensiva… Estamos contentos con el desempeño del equipo”.

El déficit de 2,7 millones en las cuentas.

“Cualquier negocio en la vida que te merme 2,7 millones al año no es lo ideal, no se sostiene. Mi compromiso y el de la institución es cada día y cada año estar más cerca del equilibrio, y luego ya pensar en poder ganar dinero. Es una de las grandes asignaturas pendientes. También es complicado el primer año, nos ha mermado los despidos, el cambio de cuerpo técnico… Hay que trabajar en buscar la rentabilidad de la institución”.

La ciudad deportiva.

“Desde el Oviedo no tenemos novedades, estamos esperando por las licencias, por los contratos… Estamos con los contratos en la mesa, esperando las garantías necesarias de parte de la propiedad de los terrenos. El balón no está en nuestro campo. Los tiempos en España son así… Hay que tener paciencia”.

Precio de las acciones.

“Mejor os lo puede explicar Javier de la Orden, de Verae. Es un ajuste fiscal pero no vamos a mermar a nadie. Se explicará en la junta”.

No cesión del Tartiere al Covadonga.

“Es una lástima, estamos mal porque siempre sumamos para los equipos asturianos y más con un club con el que tenemos una colaboración. Sabemos la importancia para ellos de la Copa. Pero hemos cambiado el césped hace unos meses y aún no están hechas las raíces. Los especialistas nos dicen que no podemos ni entrenar y vamos a tener que cambiar el partido del Femenino de la Copa que iban a jugar en el estadio y no será posible. El césped está comprometido. Hablé con el Covadonga y le ofrecí una disculpa. No depende de nosotros”.

El estado del campo.

“Las condiciones no son las óptimas el césped no está al nivel, se hicieron pruebas de laboratorio y no está hecha la raíz. Incluso dicen que igual hizo demasiado calor…”.

Mercado de invierno.

“El Oviedo permanentemente mira opciones de fichar, hemos hablado con el entrenador y tenemos visualizadas algunas posiciones a reforzar, pero dependemos del límite. Hay que estar en lo deportivo bien pero también cuidar el dinero”.