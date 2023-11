Estudio de sus partidos, ejercicios de meditación, el nutricionista de Joao Felix… así es el día a día de Colombatto

En cada destino lejano del que toca volver en autobús, Santiago Colombatto repite la misma rutina. Extiende su colchoneta en el suelo del vehículo y se tumba para echar un sueño. Es una rutina que le acompaña a lo largo de los años y que repite en Oviedo. Unos juegan a las cartas, otros ven una película; Santi estira las piernas y descansa. Porque el descanso es básico para el futbolista. Es un detalle más en el día a día de un jugador que ha caído de pie en el Carlos Tartiere, al que la grada ha acogido con entusiasmo y al que todos los que le tratan en el club le definen de la misma manera: "El jugador más profesional que ha pasado en muchos años".

El Colombatto que ahora maravilla en el Tartiere vivió un punto de inflexión en su carrera, un cambio a mejor, hace tan solo un par años y medio. Era un pivote posicional, un "5" clásico, hasta que los técnicos de la sub-23 argentina, el "Bocha" Batista y Damián Ayude, le instaron a salir de su zona de confort. "Tienes que ser un ‘box to box’", le soltaron. Y a la vuelta de los Juegos Olímpicos de Tokio, Santiago se lanzó a por el cambio.

En esa transformación tuvo mucho que ver el "profesor" Carlos Francischetti, un preparador físico que le ayudó a mejorar su despliegue para abarcar más campo y que le acompaña en cada destino. Francischetti también está ahora en Oviedo y trabaja con Colombatto en armonía con los técnicos del club.

Por eso es tan habitual ver al argentino entrenándose en los días de descanso. Por eso es de los que más horas mete por las tardes en El Requexón. Trabaja en sesiones dobles casi todos los días, a veces en la ciudad deportiva, otras en el gimnasio.

Colombatto añade sesiones extra para cuidar su físico, pero también para pulir aspectos futbolísticos. He aquí otro detalle de su profesionalidad. Su agencia de representación, B1G Talent, con su CEO Borja García a la cabeza, le da acceso libre a la plataforma Wyscout de análisis de los partidos. Colombatto visualiza desde esa aplicación sus actuaciones y ve áreas en las que debe mejorar. "Pule movimientos, como la recepción del balón u orientar los controles con la pierna mala bajo presión. Cosas en las que ha mejorado mucho en los últimos dos años", cuentan desde su entorno.

La alimentación es otro de los puntos fuertes en su preparación. Colombatto trabaja con el nutricionista Gonçalo Magalhaes, de Nutri Elite, que asesora a, entre otros, el futbolista del Barça João Felix. Él es el que diseña el menú diario de Santi y una cocinera uruguaya, que va con él desde la temporada pasada en Portugal, se encarga de elaborar los platos.

Y está el aspecto mental. "Sigo detrás de mi sueño; aún no lo he cumplido. Es lo que me mueve, por lo que juego, corro y voy a ‘trabar”", señaló el argentino en septiembre a LA NUEVA ESPAÑA. Perseguir ese "sueño" que no quiere desvelar, que se reserva en la esfera más íntima, es lo que le convierte en una bestia competitiva.

Pero detrás del Colombatto más agresivo, el que no rehúsa ninguna batalla en el campo, llega el Santi más tranquilo. Un tipo casero, que hace vida con su mujer, Clarisa Abreu (hermana del exinternacional uruguayo Sebastián, el Loco, Abreu), su hijo mayor Francesco y su perro León. Y lo que está por venir: la pareja espera para los próximos meses una niña, de ahí la dedicatoria de su gol ante el Eibar, balón bajo la camiseta en forma de embarazo futbolístico.

Ese Colombatto más pausado encuentra su momento de asueto tras la adrenalina de los entrenamientos poco antes de ir a la cama. Todos los días, el argentino repite la misma costumbre: se pone un canal de meditación en su ordenador y practica durante media hora. Después, a descansar, que al día siguiente toca darle duro, en otra jornada completa de un futbolista que no limita su profesión a la hora y media que se extiende un entrenamiento. Un jugador que ya es uno de los hombres más queridos por la exigente grada del Tartiere. "Un profesional mayúsculo", como le definen en el vestuario.